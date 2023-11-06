На вокзале «Волгоград I» сегодня, 6 ноября, глава региона Андрей Бочаров лично проводил в Нижний Новгород десятиклассников, ставших первыми участниками патриотического проекта Волгоградской и Нижегородской областей «Уроки с путешествием», сообщает V102.RU. Ранним утром в столицу Поволжья в специальном брендированном составе отправились более 570 школьников.

Губернатор на перроне пообщался с участниками проекта, их учителями и родителями.





— У нас сегодня первая такая поездка. Все десятиклассники Волгоградской и Нижегородской областей увидят по-настоящему исторические места, где происходили поворотные события в истории нашего Отечества, — сделал акцент Андрей Бочаров. — В течение учебного года более 10 тысяч десятиклассников Волгоградской области посетят город трудовой доблести Нижний Новогород, где формировалось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, которое в 1612-м году выбило польских интервентов из Москвы и сохранило наше государство. Дети из Нижегородской области посетят город-герой Волгоград, где их деды и прадеды защищали свое Отечество с оружием в руках: историческая победа в Сталинградской битве, где сражались жители всей нашей многонациональной страны, стала поворотным моментом Великой Отечественной, открыла путь к Великой Победе. Мы рассчитываем, что в ходе поездки дети получат дополнительные знания о величии нашего Отечества, познакомятся с историческими местами, увидят масштабность нашей страны. Поэтому в добрый путь!

В Нижний Новгород снарядили специальный брендированный поезд из 12 плацкартных вагонов. Ученики кадетских корпусов, полицейских и казачьих классов из Волгограда, Волжского, Урюпинска, активисты Поста № 1, юнармейцы, в том числе и дети участников СВО вместе с педагогами отправились в необычное путешествие.





Отметим, что участие в проекте совершенно бесплатное. Губернатор в ответном слове поблагодарил стратегического партнера проекта, сформировавшего поезда, и обеспечившего комфорт и безопасность в пути, проведение во время поездки тематических уроков. Прибытие первого поезда в Нижнем Новгороде ожидается утром 7 ноября. Вечером тех же суток поезд отправится обратно в город-герой. Домой волгоградские школьники вернутся в среду.

В столице Поволжья старшеклассникам волонтеры проекта подробно расскажут об истории и героях этого уникального края. Также коснутся темы обеспечения Сталинградского фронта в годы войны. Ребятам покажут исторический центр города. Школьников ждет остановка у Нижегородского кремля, главного здания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — усадьбы Рукавишникова. Старшеклассников проведут по памятным местам, связанным с писателем Максимом Горьким.





Проект предусматривает посещение памятных мест Волгограда и Нижнего Новгорода десятиклассниками двух регионов. А это, на минуту, больше 23 тысяч человек. Шесть рейсов запланировано на 2023 год. Оставшиеся 12 запустят уже в новом году. Первый поезд с нижегородскими школьниками прибудет в Волгоград 7 ноября.





Напомним, в год 80-летия Победы под Сталинградом, в День народного единства администрацией Волгоградской области и правительством Нижегородской области подписан договор о реализации уникального патриотического туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием». Документ был подписан губернаторами Андреем Бочаровым и Глебом Никитиным на полях масштабного форума «Россия», открывшегося на ВДНХ.





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