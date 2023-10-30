Волгоградские и нижегородские десятиклассники обменяются турпоездками





Учащиеся десятых классов из Волгоградской и Нижегородской областей в рамках нового образовательного проекта смогут совершить путешествия в регионы-партнеры. Об этом сегодня, 30 октября, по итогам оперативного совещания с губернатором Андреем Бочаровым сообщили в администрации. В год 80-летия Сталинградской Победы для школьников стартует пилотный образовательно-туристический проект «Уроки с Путешествием».

– Совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным мы приняли решение в год 80-летия Сталинградской Победы дать старт новому межрегиональному пилотному образовательно-туристическому проекту для школьников наших регионов, – проинформировал губернатор Волгоградской области. – В рамках проекта, который назван «Уроки с путешествием», всем десятиклассникам двух наших регионов, а также их педагогам, прежде всего учителям истории, будет предоставлена возможность обменяться туристическими поездками, в ходе которых познакомиться, посетить знаковые места Великой истории нашей страны, стать участниками тематических уроков в пути и на местах великих исторических событий.

Уточняется, что Нижний Новгород и Волгоград свяжет единый исторический маршрут, партнером проекта выступает компания РЖД.

Андрей Бочаров поставил задачу подготовить подписание соглашения между Волгоградской и Нижегородской областями о реализации образовательно-туристического проекта и завершить подготовку организационных мероприятий, связанных с отправкой в поездки в Нижегородскую область школьников Волгоградской области и их сопровождающих, а также с приемом групп из Нижегородской области. Особое внимание будет уделено вопросам комплексной безопасности участников проекта.

– Неоднократно обсуждали с родителями нижегородских школьников, что классические уроки истории не всегда дают возможность в полной мере осознать масштабность некоторых событий в истории нашей Родины. И если есть возможность ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались эти события, все гораздо надежнее сохраняется в памяти, – подчеркнул в свою нижегородский губернатор. – Где, как не в Волгограде, на Мамаевом кургане, знакомиться с историей важнейшего для нашей страны сражения – Сталинградской битвы.