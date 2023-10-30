Расследования

Не сел, но заплатит. Бизнесмен-«уклонист» из Санкт-Петербурга отдаст государству 19 млн рублей

Расследования 30.10.2023 13:00
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30.10.2023 13:00


Суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры Советского района Волгограда с требованием взыскать с коммерсанта 19 млн рублей в пользу государства. По данным официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, бизнесмен ранее был пойман на неуплате налогов, однако уголовной ответственности ему удалось избежать. 

– Директором одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по торговле топливом, в 2019 году в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 19 миллионов  рублей. По результатам рассмотрения судом уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя компании по ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности, – рассказала 30 октября представитель прокуратуры. – Однако, учитывая недобросовестность действий коммерсанта и причинение ущерба государству, прокуратурой в суд было предъявлено исковое заявление о возмещении неуплаченных налогов.

Требования прокуратуры Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга  удовлетворил в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, – уточняет Черединина. 

Отметим, что суд проходил в Санкт-Петербурге в связи с тем, что упомянутый предприниматель зарегистрирован в северной столице. По информации ИА «Высота 102», речь идет об организации, занятой в сфере аренды и управления имуществом. В настоящее время компания находится в процессе банкротства. 

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