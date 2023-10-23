В Центральном районе Волгограда модернизируют транспортную развязку





В Центральном районе Волгограда реконструируют и модернизируют круговую развязку на Второй продольной магистрали. По информации мэрии, в ближайшее время будет выбран исполнитель работ.

– Проектом предусмотрено создание двух дополнительных полос на пересечении улиц Рокоссовского и Землячки, – сообщают в городской администрации. – Одна из них обеспечит более удобный и безопасный поворот налево для автотранспорта, двигающегося по ул. Рокоссовского из центра в сторону ул. Покрышкина. Вторая – более удобный и безопасный поворот направо для автотранспорта, двигающегося по ул. Рокоссовского со стороны Краснооктябрьского района на ул. Землячки.

Еще одна дополнительная полоса будет построена на пересечении улиц Покрышкина и Рокоссовского. По задумке авторов проекта, она обеспечит удобный поворот направо для транспорта, идущего со стороны ул. Покрышкина.

– Непосредственный левый поворот на данном участке преобразуется в отнесенный, – сообщают подробности проекта в администрации.

Цель всех преобразований, которые на этом, вероятно, не закончатся, – максимально возможное исключение пересекающихся транспортных потоков на данном участке.