Общество

В Центральном районе Волгограда модернизируют транспортную развязку

Общество 23.10.2023 18:08
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23.10.2023 18:08


В Центральном районе Волгограда реконструируют и модернизируют круговую развязку на Второй продольной магистрали. По информации мэрии, в ближайшее время будет  выбран исполнитель работ. 

– Проектом предусмотрено создание двух дополнительных полос на пересечении улиц Рокоссовского и Землячки, – сообщают в городской администрации. – Одна из них обеспечит более удобный и безопасный поворот налево для автотранспорта, двигающегося по ул. Рокоссовского из центра в сторону ул. Покрышкина. Вторая – более удобный и безопасный поворот направо для автотранспорта, двигающегося по ул. Рокоссовского со стороны Краснооктябрьского района на ул. Землячки. 

Еще одна дополнительная полоса  будет построена на пересечении улиц Покрышкина и Рокоссовского. По задумке авторов проекта, она обеспечит удобный поворот направо для транспорта, идущего со стороны ул. Покрышкина. 

– Непосредственный левый поворот на данном участке преобразуется в отнесенный, – сообщают подробности проекта в администрации. 

Цель всех преобразований, которые на этом, вероятно, не закончатся, – максимально возможное исключение пересекающихся транспортных потоков на данном участке. 

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