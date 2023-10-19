Вице-премьер Дмитрий Григоренко находится с рабочим визитом в Волгограде





В Волгограде сегодня, 19 октября, с рабочим визитом находится заместитель председателя Правительства РФ — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Как сообщает ИА «Высота 102», с утра он уже побывал на Центральной набережной города-героя, где совместно с губернатором Андреем Бочаровым и главой Волгограда Владимиром Марченко осмотрел парк электробусов. В скором времени 10 новых машин выйдут на муниципальные маршруты.

– На сегодняшний день в Волгограде досрочно и в полном объеме выполнен план в части поставки электробусов. Город один из первых среди участников проекта порадует жителей этим видом транспорта на своих улицах. Наша цель в том, чтобы сделать городской транспорт в регионах комфортным, быстрым, современным и экологичным, – сказал Григоренко в ходе общения с представителями Волгоградской области. – Это станет стимулом для развития городской инфраструктуры.

Андрей Бочаров поблагодарил правительство РФ и лично Дмитрия Григоренко за реализацию программы модернизации подвижного состава общественного транспорта в субъектах страны.

– Большое спасибо Дмитрию Юрьевичу за то, что помогал на всех этапах, – сказал Андрей Бочаров. – Волгоград является одним из лидеров этого проекта. Мы выполним те задачи, которые поставило Правительство РФ. До конца года – это первый этап модернизации скоростного трамвая и то, что предусмотрено и программе обновления горэлектротранспорта».





Губернатор также поблагодарил за взаимодействие ПАО «КАМАЗ». Напомним, что в Волгоградской области согласно достигнутым договоренностям появится сервисный центр для обслуживания транспортных средств здесь.