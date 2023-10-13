В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, сегодня, 13 октября, состоялось огненное шоу «Огни осени». Как сообщает V102.RU, зрителям представили программу, в которой показали более 100 эффектов с огнем.

Необычные и завораживающие кадры — в фоторепортаже ИА «Высота 102».









У сцены парка выступила волгоградская команда «Атом шоу». 30 человек потратили 50 литров керосина для своих номеров.









Зрители прильнули к ограждениям, затаив дыхание. Под динамичную музыку шоу открыли групповые выступления.









Затем начались одиночные и парные выступления. Больше всех огненное шоу поразило маленьких детей. Впрочем взрослые тоже не отставали, аплодируя экстремальным трюкам.









Всего у сцены в ЦПКиО собралось около 300 человек. Участники приглашали всех желающих записаться к ним на обучение, обещая через год регулярные выступления.





















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»