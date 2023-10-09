В Волгоградской области похолодает до -5

Понижение температуры ниже нуля ожидается в Волгоградской области уже этой ночью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в районах области ночью ожидается +1...+6º, при прояснении до -2º.

Днем, 10 октября, воздух прогреется до +6...+11º. В отдельных районных возможен небольшой дождь. Ветер западный 9-14 м/с.

В Волгограде этой ночью будет +3...+5º. Днем потеплеет до +9...+11º. Существенных осадков не прогнозируется. Дневные порывы западного ветра будут достигать 9-14 м/с.

Уже холоднее будет в среду, 11 октября. По районам области ночью температура упадет до -1...+4º, при прояснении до -5...-2º. Днем будет +4...+9º.

В Волгограде 11 октября осадков не предвидится. Ночью +2...+4º, днем +6...+8º.