Волгоградский «Каустик» в Уфе проиграл «Акбузату»





Волгоградский «Каустик» сегодня, 9 октября, в Уфе уступил местному «Акбузату» со счетом 28:34 и, таким образом, потерпел уже пятое поражение кряду в Суперлиге, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото гандбольный клуб «Каустик» VK.com

Если «химики» в этом сезоне ещё не знали побед, то вот сегодняшние хозяева в прошлом туре выиграли в гостях у омского «Скифа». Поэтому встреча двух команд, голодных до успеха, ожидалась интригующей. Однако соперники в очном противостоянии достаточно долго не могли распечатать ворота друг друга.Лишь на 4-й минуте Даниил Кольцов реализовал быстрый отрыв один в один и открыл счет. Затем волгоградцам дважды удалось забросить в большинстве. Отличились Никита Ларин и Владислав Глущенко. На восьмой минуте гости провели удачную контратаку, которую эффективно завершил Сергей Палащенко. На площадке шла равная борьба. «Акбузат» не отпускал далеко вперед своих оппонентов, а в заключительной десятиминутке уфимцы сами захватили лидерство. Подопечные Рафаэля Самитова показывали качественную игру в атаке и к перерыву набрали 14 очков. Но хозяева оказались более результативными, а в самой концовке добыли преимущество в плюс три.На старте второй половины Антон Собина точным дальним броском сократил отставание. Однако, несмотря на позитивное начало, уфимские гандболисты не подпускали волгоградцев на близкое расстояние. Вдобавок ко всем неурядицам игрок гостей Вадим Ибраков на 40-й минуте получил красную карточку .Хотя после того, как счет стал 25:20 в пользу хозяев, «химики» выдали ударный отрезок, отличившись трижды подряд. Дубль Данилы Иванова, а также исполнительское мастерство Артема Введенского, казалось бы, вернули интригу в данную встречу. К сожалению, затем «Акбузат» оформил несколько мячей подряд, затруднив и без того непростое положение «Каустика».В заключительной трети тайма Самитов взял тайм-аут, который уже особого эффекта не принес . Конечно же, как и в прошлых матчах, «химикам» нельзя предъявить претензий по самоотдаче, но положительный результат снова не был достигнут. «Акбузат» спокойно оформил выигрыш 34:28 и одержал свою вторую победу подряд.Следующий поединок «Каустик» проведет в родных стенах 18 октября против ставропольского «Виктора».