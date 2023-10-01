На портале Госуслуг вводится двухфакторная аутентификация. Как сообщает V102.RU, подобная мера с 1 октября стала обязательной для двух категорий пользователей.

— Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных вводится дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги. С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись, — сообщили в Минцифры.

Уточняется, что в скором времени новые требования к безопасности станут обязательными для всех.

— Как только проект постановления примет правительство пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения для уточнения данные, например номера телефона. Также нужно будет определиться с выбором допзащиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что существуют три варианта дополнительной защиты: получать код из СМС, воспользоваться одноразовым кодом из специального приложения (ТОТР) или войти по биометрическим данным.

Второй фактор защиты можно установить в личном кабинете в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением». Если необходимо изменить номер телефона для второго фактора, то для СМС-подтверждения достаточно перейти в раздел «Безопасность» при выборе способа защиты.

СМС-код для смены номера придет, в том числе на старый телефон. Если он по каким-то причинам оказался недоступен, то смену номера можно произвести в приложении банка-партнера или ближайшем офисе МФЦ. В Минцифры напоминают, что дополнительную защиту персданных уже подключил каждый третий пользователь портала — всего более 35 миллионов человек.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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