Авария на перекрестке в Волгограде «притянула» еще одно ДТП: видео

Два ДТП с разницей в несколько минут произошли в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, машины бились на регулируемом перекрестке улиц Хользунова и Маршала Еременко.





На записи с камер видеонаблюдения видно, что на повороте одна из машин задела другую. На перекрестке из-за этого возникли помехи для движения транспортных средств, но в целом ситуацию водители контролировали. Через какое-то время в нескольких метрах от места первого ДТП 33-летний водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault Logan.

В результате пострадал 38-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области