В Волгоград из Крыма 30 сентября доставят список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, верующие в Волгоградской области смогут помолиться перед этим образом, который исцеляет от болезней, до 22 декабря текущего года. Икона побывает во всех благочиниях епархии. Перед святым образом будут совершаться богослужения.

- Список является точной копией чудотворного образа и написан в точно таком же московском иконописном стиле, с сохранением цветовой гаммы, - сообщили в Волгоградской епархии.

Доставят икону из Знаменского храма села Грушевка Судакского района Феодосийской епархии. Этот храм был построен в I веке, но был разрушен в ходе набегов иноплеменников. В 1792 году, после присоединения Крыма к Российской Империи, по приказу императрицы Екатерины II началось восстановление древней святыни. Для ускорения строительно-реставрационных работ в село был расквартирован Таврический конный полк. Командиром этого полка храму был подарен образ Пресвятой Богородицы «Знамение». После первого молебна перед иконой начали происходить чудеса исцелений, которые стали фиксироваться. К началу XXI века было собрано уже 3 тома записей об исцелениях, а на пожертвования исцеленных был отчеканен киот из серебра и золота.

После революции, настоятель был сослан, храм опечатан и закрыт. Чудотворный образ был чудом спасен благодаря одной прихожанке, которая хранила его дома весь период богоборческой власти и в период оккупации Крыма солдатами фашисткой Германии. Исцеление от образа продолжаются и в наши дни.

В 2010 году было решено ограничиться минимальными перемещениями образа в связи с его состоянием. В 2012 году был написан ее список.

График пребывания иконы в Волгоградской епархии :

- 30 сентября 10:00 (суббота) - 6 октября 16:00 (пятница) - Александро-Невский кафедральный собор;

- 6 октября 16:30 (пятница) - 8 октября 15:00 (воскресение) - Храм св. Иоанна Предтечи;

- 8 октября 15:30 (воскресение) - 10 октября 15:00 (вторник) - Храм прп. Сергия Радонежского;

- 10 октября 15:30 (вторник) - 13 октября 15:00 (пятница) - Храм Святой Живоначальной Троицы, Свято-Духовский мужской монастырь;

- 13 октября 15:30 (пятница) - 14 октября 15:00 (суббота) - Храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя;

- 14 октября 15:30 (суббота) - 15 октября 15:00 (воскресение) - Храм Всех святых на Мамаевом Кургане;

- 15 октября 15:30 (воскресение) - 17 октября 15:00 (вторник) - Храм Спасо-Преображенский (Волгоградское благочиние);

- 17 октября 15:30 (вторник) - 19 октября 15:00 (четверг) - Храм св. равноап. князя Владимира;

- 19 октября 15:30 (четверг) - 20 октября 15:00 (пятница) - Храм прп. Павла врача;

- 20 октября 15:30 (пятница) - 21 октября 15:00 (суббота) - Храм св. Иосифа Астраханского;

- 21 октября 15:30 (суббота) - 22 октября 15:00 (воскресение) - Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»;

- 22 октября 15:30 (воскресение) - 25 октября 15:00 (среда) - Храм Казанской иконы Божией Матери;

- 25 октября 15:30 (среда) - 26 октября 15:00 (четверг) - Храм Воздвижения Креста Господня;

- 26 октября 15:30 (четверг) - 28 октября 15:00 (суббота) - Храм Похвалы Пресвятой Богородицы;

- 28 октября 15:30 (суббота) - 29 октября 15:00 (воскресение) - Храм Рождества Христова;

- 29 октября 15:30 (воскресение) - 30 октября 15:00 (понедельник) - Храм свт. Николая Чудотворца;

- 30 октября 15:30 (понедельник) - 1 ноября 15:00 (среда) - Храм Богоявления Господня;

- 1 ноября 15:30 (среда) - 3 ноября 15:00 (пятница) - Храм св. пророка Божия Илии;

- 3 ноября 15:30 (пятница) - 4 ноября 15:00 (суббота) - Храм иконы Божией Матери «Знамение»;

- 4 ноября 15:30 (суббота) - 5 ноября 15:00 (воскресение) - Храм св. блгв. кн. Александра Невского п. Верхняя Ельшанка;

- 5 ноября 15:30 (воскресение) - 7 ноября 15.00 (вторник) - Храм св. вмц. Параскевы;

- 7 ноября 15.30 (вторник) - 9 ноября 15.00 (четверг) - Храм прп. Никиты Мидикийского;

- 9 ноября 15.30 (четверг) - 10 ноября 15:00 (пятница) - Храм иконы Божией Матери «Отрада и утешение» (Православное поселение «Отрада»);

- 10 ноября 15:30 (пятница) - 11 ноября 15:00 (суббота) - Храм сщмч. Сергия Мечева;

- 11 ноября 15:30 (суббота) - 12 ноября 15:00 (воскресение) - Храм свт. Иннокентия Московского;

- 12 ноября 15:30 (воскресение) - 13 ноября 15:00 (понедельник) - Храм свт. Николая Чудотворца;

- 13 ноября 15:30 (понедельник) - 15 ноября 15:00 (среда) - Храм Успения Пресвятой Богородицы;

- 15 ноября 15:30 (среда) - 17 ноября 15:00 (пятница) - Храм св. блгв. кн. Александра Невского и мчч. Кира и Иоанна;

- 17 ноября 15:30 (пятница) - 19 ноября 15:00(воскресенье) - Храм Рождества Пресвятой Богородицы;

- 19 ноября 16:00 (воскресение) - 21 ноября 15:00 (вторник) - Храм св. равноап. кн. Ольги;

- 21 ноября 15:30 (вторник) - 23 ноября 15:00 (четверг) - Храм иконы Божией Матери «Умиление» р. п. Новый Рогачик;

- 23 ноября 15:30 (четверг) - 24 ноября 15:00 (пятница) - Храм свв. апп. Петра и Павла с. Карповка;

- 24 ноября 16:00 (пятница) - 26 ноября 15:00 (воскресенье) - Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского;

- 26 ноября 15:30 (воскресенье) - 27 ноября 15:00 (понедельник) - Храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

- 27 ноября 15:30 (вторник) - 28 ноября 15:00 (среда) - Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;

- 28 ноября 15:30 (понедельник) - 30 ноября 15:00 (четверг) - Храм Преображения Господня (Северное благочиние);

- 30 ноября 16:00 (четверг) - 2 декабря 15:00 (суббота) - Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» р.п. Городище;

- 2 декабря 16:00 (суббота) - 4 декабря 15:00 (понедельник) - Храм Архангела Михаила п. Ерзовка;

- 4 декабря 16:00 (понедельник) - 7 декабря 15:00 (четверг) - Свято-Вознесенский женский монастырь г. Дубовка;

- 7 декабря 15:30 (четверг) - 9 декабря 15:00 (суббота) - Храм Святой Троицы г. Дубовка;

- 9 декабря 15:30 (суббота) - 11 декабря 13:00 (понедельник) - Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Дубовка;

- 11 декабря 15:30 (понедельник) - 14 декабря 15:00 (четверг) - Никольский кафедральный собор г. Камышин;

- 14 декабря 15:30 (четверг) - 15 декабря 15:00 (пятница) - Храм Успения Божией Матери г. Камышин;

- 15 декабря 15:30 (пятница) - 16 декабря 15:00 (суббота) - Храм Святой Живоначальной Троицы (г. Камышин, ул. Калинина);

- 16 декабря 15:30 (суббота) - 17 декабря 15:00 (воскресение) - Храм Святой Живоначальной Троицы (г. Камышин, ул. Базарова;

- 17 декабря 15:30 (воскресение) - 18 декабря 15:00 (понедельник) - Храм святого Димитрия Солунского г. Камышин;

- 18 декабря 16:00 (понедельник) - 19 декабря 15:00 (вторник) - Храм преподобного Петра Афонского (Камышинский район, г. Петров Вал);

- 19 декабря 15:30 (вторник) - 20 декабря 15:00 (среда) - Храм Владимиро-Вениаминовский (Камышинский район, г. Петров Вал);

- 20 декабря 16:00 (среда) - 22 декабря 11:00 (пятница) - Храм Михаила Архангела (Котовский район, г. Котово) .