Экономика

Астраханский завод начал отгрузку дизеля для Волгограда

Экономика 18.09.2023 16:52
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18.09.2023 16:52


Запуск Астраханского газоперерабатывающего завода позволит разрешить ситуацию с бензином и дизтопливом на заправках волгоградского региона. Ранее федеральные СМИ сообщали, что Астраханский завод останавливался на планово-предупредительный ремонт. После возобновления работы  с 11 сентября на предприятии приступили к производству дизельного топлива, а с 15 сентября - высокооктановых автомобильных бензинов.

Это позволило возобновить продажи топлива на сети АЗС, отметили в администрации Волгоградской области, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на обеспечении бесперебойной работы АЗС других операторов. 

По некоторым данным, первые цистерны дизтоплива уже пришли в Волгоград из Астрахани. При этом волгоградский нефтеперерабатывающий завод и волгоградская нефтебаза продолжают работать в штатном режиме. В последние дни поставки топлива нефтебазы были увеличены на 30% в связи с возросшим спросом, сообщалось ранее.

Напомним, V102.RU сегодня, 18 сентября, рассказало  о продолжающихся проблемах с автомобильным топливом в регионе. На заправках нелегко было найти дизтопливо, также наблюдалось отсутствие и других видов бензина. Кроме того, волгоградцы заметили очередной резкий рост стоимости автомобильного топлива. 

Фото Алексея Костякова/V102.RU

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