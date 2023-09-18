Астраханский завод начал отгрузку дизеля для Волгограда

Запуск Астраханского газоперерабатывающего завода позволит разрешить ситуацию с бензином и дизтопливом на заправках волгоградского региона. Ранее федеральные СМИ сообщали, что Астраханский завод останавливался на планово-предупредительный ремонт. После возобновления работы с 11 сентября на предприятии приступили к производству дизельного топлива, а с 15 сентября - высокооктановых автомобильных бензинов.



Это позволило возобновить продажи топлива на сети АЗС, отметили в администрации Волгоградской области, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на обеспечении бесперебойной работы АЗС других операторов.

По некоторым данным, первые цистерны дизтоплива уже пришли в Волгоград из Астрахани. При этом волгоградский нефтеперерабатывающий завод и волгоградская нефтебаза продолжают работать в штатном режиме. В последние дни поставки топлива нефтебазы были увеличены на 30% в связи с возросшим спросом, сообщалось ранее.



Напомним, V102.RU сегодня, 18 сентября, рассказало о продолжающихся проблемах с автомобильным топливом в регионе. На заправках нелегко было найти дизтопливо, также наблюдалось отсутствие и других видов бензина. Кроме того, волгоградцы заметили очередной резкий рост стоимости автомобильного топлива.

Фото Алексея Костякова/V102.RU