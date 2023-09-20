Срок действия водительских прав могут продлить в России





Депутат Государственной думы от Волгоградской области Евгений Москвичев сегодня, 20 сентября, сообщил о том, что россиянам могут начать выдавать водительские права сроком на 20 лет, передает РИА Новости.

По словам главы комитета Госдумы по транспорту, в настоящее время готовятся соответствующие поправки в законодательство. На данный момент, напомним, в России удостоверения водителям выдают на 10 лет.

Как подчеркнул Евгений Москвичев, продление срока действия водительских прав избавит россиян от необходимости «лишний раз собирать справки». С его слов, данная мера уже обсуждалась с начальником ГАИ.