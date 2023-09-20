Федеральные новости

Срок действия водительских прав могут продлить в России

Федеральные новости 20.09.2023 13:10
0
20.09.2023 13:10


Депутат Государственной думы от Волгоградской области Евгений Москвичев сегодня, 20 сентября, сообщил о том, что россиянам могут начать выдавать водительские права сроком на 20 лет, передает РИА Новости. 

По словам главы комитета Госдумы по транспорту, в настоящее время готовятся соответствующие поправки в законодательство. На данный момент, напомним, в России удостоверения водителям выдают на 10 лет. 

Как подчеркнул Евгений Москвичев, продление срока действия водительских прав избавит россиян от необходимости «лишний раз собирать справки». С его слов, данная мера уже обсуждалась с начальником ГАИ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
19.09.2023 16:51
Федеральные новости 19.09.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2023 21:48
Федеральные новости 18.09.2023 21:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2023 20:48
Федеральные новости 18.09.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2023 08:08
Федеральные новости 18.09.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.09.2023 15:11
Федеральные новости 14.09.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2023 19:28
Федеральные новости 13.09.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2023 14:13
Федеральные новости 12.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2023 10:23
Федеральные новости 10.09.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.09.2023 15:41
Федеральные новости 09.09.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 18:09
Федеральные новости 07.09.2023 18:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2023 07:41
Федеральные новости 07.09.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2023 16:24
Федеральные новости 05.09.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.09.2023 16:46
Федеральные новости 04.09.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.09.2023 18:36
Федеральные новости 02.09.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2023 16:21
Федеральные новости 31.08.2023 16:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
В аптеках Волгограда исчезли оригинальные препараты от инфаркта и ракаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил 101-летиеСмотреть фотографии
14:25
Волгоградец под Воронежем пошел на таран трактора и покалечилсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пробили газопровод при обустройстве парковкиСмотреть фотографии
13:10
Срок действия водительских прав могут продлить в РоссииСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде нашли архивное фото с утраченным барельефом Сталина в центре городаСмотреть фотографии
12:25
СК после шумихи в СМИ обратил внимание на опасный дом в переулке ФабричномСмотреть фотографии
11:53
Мэрию Волгограда обязали оплатить содержание в клетках агрессивных собакСмотреть фотографии
11:12
Надо потерпеть. В Волгограде запустят четыре новых автобусных маршрутаСмотреть фотографии
10:02
В центре Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:39
Пропавшего волгоградца со шрамом на лбу нашли в реанимацииСмотреть фотографии
09:35
Когда реальность и ожидания не совпадают? Волгоградцам отвечают энергетикиСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области ожидают автоделегацию «мобильных сенаторов» из МосквыСмотреть фотографии
09:10
В процесс по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде вмешался форс-мажорСмотреть фотографии
09:08
Траты на отпуск в этом году выросли у 39% жителей ЮФОСмотреть фотографии
09:01
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфонеСмотреть фотографии
08:47
«Набросилась на хозяйку»: в станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
08:09
Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцамСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом экс-чиновник после скандала с учителем ударился в спортСмотреть фотографии
21:23
Волгоградский «Каустик» проиграл второй матч подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
21:01
В Камышине освятят начало строительства Аллеи СлавыСмотреть фотографии
20:20
Седого мужчину со шрамом на лбу разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Сгореть, чтобы расселили?: в Волгограде жильцы аварийного дома боятся повторить судьбу соседней двухэтажкиСмотреть фотографии
19:24
Клещи покусали в Волгоградской области 2536 человекСмотреть фотографии
18:53
Сын бизнесмена устроил опасный дрифт в Волгограде на BMW без номеровСмотреть фотографии
18:22
Главврач прояснил судьбу змеи на фасаде больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
18:05
На ул. Дзержинского в Волгограде обновили полкилометра теплосетейСмотреть фотографии
17:31
В Волжском пожар в трехэтажке попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Миниатюра храма Александра Невского в сквере Волгограда может остаться навсегда без крестовСмотреть фотографии
17:19
Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 