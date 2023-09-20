Экономика

Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцам

Экономика 20.09.2023 08:09
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20.09.2023 08:09


Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Волгограде составили аналитики компании hh.ru по результатам исследования рынка труда в сентябре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные сервиса поиска работы,
самую высокую заработную плату в сентябре – от 190 000 ₽  – в Волгограде предлагают веб-программисту php (внутренний туризм). Среди обязанностей сотрудника: разработка новых веб-сервисов и модернизация существующих. Компания обещает адекватное управление сроками и отсутствие авралов с необходимостью переработки. По пятницам сотрудника, ко всему прочему, будут бесплатно  кормить бургерами или роллами.
Ведущий стоматолог-ортопед может заработать в Волгограде от 150 тысяч рублей.
Также в пятерку самых дорогих и интересных предложений сентября в Волгоградской области вошла вакансия инженера-метролога (по физико-химическим измерениям) с заработной платой  - от 110 000 ₽ на руки. Строительная компания предлагает работу вахтовым методом для специалиста с высшим химическим образованием и с опытом работы на аналогичной должности.
Торговая компания ищет главного бухгалтера с зарплатой от 110 000 рублей до вычета налогов. Кандидату предстоит заниматься организацией и ведением бухучетом организации, руководить отделом.
Но и представители рабочих специальностей могут неплохо заработать в Волгограде. Трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства  предлагают зарплату в  120 000 ₽. Среди требований: действующие права тракториста, опыт работы и опыт ремонта тракторов, комбайнов. Аграрный холдинг предоставляет спецодежду, горячее питание на период полевых работ, подарки детям работников к Новому году, первоклассникам -  к 1 сентября.

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