Умер актер и бывший худрук Волжского драмтеатра Вячеслав Гришечкин





Вячеслав Гришечкин умер на 62-ом году жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральные СМИ, у актера были проблемы сердцем. Вячеслав Гришечкин умер на 62-ом году жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральные СМИ, у актера были проблемы сердцем.

Была в его биографии и страница, связанная с Волжским. В 2009 году он стал руководителем молодого Волжского драматического театра Волгоградской области, где проработал до 2016 года. Вячеслав Гришечкин несколько лет жил между Москвой и Волжским и сделал очень много для становления творческого коллектива. С 2017 года артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.





Актер стал знаменитым после съемок в сериалах "Бригада" и "Солдаты".



Вячеслав Гришечкин – известный российский актер и режиссер. В 1983 году артист окончил актерский факультет ГИТИС. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре.В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.