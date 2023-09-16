Умер актер и бывший худрук Волжского драмтеатра Вячеслав Гришечкин

Фото из архива сайта администрации Волжского
Общество 16.09.2023 07:40
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16.09.2023 07:40
Фото из архива сайта администрации Волжского
Вячеслав Гришечкин умер на 62-ом году жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральные СМИ, у актера были проблемы сердцем.Вячеслав Гришечкин – известный российский актер и режиссер. В 1983 году артист окончил актерский факультет ГИТИС. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре.
Была в его биографии и страница, связанная с Волжским. В 2009 году он стал руководителем молодого Волжского драматического театра Волгоградской области, где проработал до 2016 года. Вячеслав Гришечкин несколько лет жил между Москвой и Волжским и сделал очень много для становления творческого коллектива. С 2017 года артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.
Актер стал знаменитым после съемок в сериалах "Бригада" и "Солдаты".В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото из архива сайта администрации Волжского
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