Правительство РФ могут наделить полномочиями по ограничению цен на топливо

Российское Правительство могут наделить полномочиями по ограничению стоимости топлива. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. При этом, подчеркнем, полномочия кабмина будут распространяться на период не более 90 дней.

Законопроект, предполагающий данную меру, внесен в Государственную Думу группой депутатов фракции СРЗП. Авторы законодательной инициативы отмечают, что это экстренная мера, которая не должна рассматриваться как единственный действенный вариант. Депутаты Госдумы считают необходимым изменение налоговой политики.

– Рост цен на топливо, как и создаваемый дефицит, связан с неправильной налоговой политикой, – уверен депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксененко. – Есть абсолютное понимание, что на ценах на топливо завязано все остальное ценообразование. Это экстренная мера, она должна быть в комплексе с остальными мерами, а именно с изменением налоговой политики.