Вячеслав Володин призвал развивать речной транспорт в городах на Волге





О необходимости развития речного транспорта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал председателя нижней палаты российского парламента, он подчеркнул, что в каждом из российских городов-миллионников ест хотя бы одна крупная водная артерия. А Россия входит в тройку стран по протяженности водных путей. О необходимости развития речного транспорта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал председателя нижней палаты российского парламента, он подчеркнул, что в каждом из российских городов-миллионников ест хотя бы одна крупная водная артерия. А Россия входит в тройку стран по протяженности водных путей.

Кроме того, в стране ощущается и кадровый дефицит судоводителей и ряда других профессий.

Кроме того, в стране ощущается и кадровый дефицит судоводителей и ряда других профессий.

Озвученные проблемы не обошли стороной и Волгоград, напоминает V102.RU.

Озвученные проблемы не обошли стороной и Волгоград, напоминает V102.RU.

- В регионах Российской Федерации, где расположены внутренние водные пути, создается 90% ВВП и проживает 80% населения. А стоимость речных перевозок меньше автомобильных и железнодорожных, - обратил внимание Вячеслав Володин.Одновременно он отметил изношенность инфраструктуры и недостаток речного транспорта.- Средний возраст пассажирских судов – 38 лет. Более 65% речного флота выработали свой нормативный срок эксплуатации. Потребность отрасли составляет более 500 единиц судов. Общий износ речных портов и причалов составляет 55-70%. Многие из них были построены в 50-60-х гг., - цитата из телеграмм-канала спикера.Эти и другие вопросы Вячеслав Володин намерен обсудить в рамках выездного совещания Совета Государственной Думы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области, которое запланировано на 21 августа.