В Волгоградской области 14-летняя школьница призналась в угоне мотоцикла

Происшествия 17.08.2023 12:16
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17.08.2023 12:16
Полицейские раскрыли в Волгоградской области угон мотоцикла, который совершила 14-летняя девочка. Как сообщили в V012.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, двухколесное транспортное средство пропало в конце июля текущего года со двора частного домовладения в одном из хуторов Урюпинского района.
Девочка рассказала полиции, что проходила мимо и увидела через открытую калитку, что в мотоцикле торчат ключи зажигания. Она решила этим воспользоваться и покататься. Вскоре мотоцикл был обнаружен недалеко от места угона. В исправном состоянии его вернули хозяйке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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