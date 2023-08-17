В Волгоградской области 14-летняя школьница призналась в угоне мотоцикла









Полицейские раскрыли в Волгоградской области угон мотоцикла, который совершила 14-летняя девочка. Как сообщили в V012.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, двухколесное транспортное средство пропало в конце июля текущего года со двора частного домовладения в одном из хуторов Урюпинского района.

Девочка рассказала полиции, что проходила мимо и увидела через открытую калитку, что в мотоцикле торчат ключи зажигания. Она решила этим воспользоваться и покататься. Вскоре мотоцикл был обнаружен недалеко от места угона. В исправном состоянии его вернули хозяйке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



