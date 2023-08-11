Расследования

В Волгограде убийцу участника СВО приговорили к 9,5 годам колонии

Расследования 11.08.2023 18:18
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11.08.2023 18:18


Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в убийстве ополченца из ЛНР, участвовавшего в специальной военной операции.
Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, 69-летнего фигуранта уголовного дела по фамилии Ильичев приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. В суде он свою вину не признал, хотя на предварительном следствии активно способствовал раскрытию преступления, дал подробные показания об обстоятельствах убийства.
По материалам дела, убийство волгоградец совершил 29 апреля текущего года в ходе бытовой ссоры, которая произошла на почве алкоголя. Мужчину разозлило то, что гость хотел еще выпить и отказывался покидать его квартиру.
В результате хозяин схватил нож и не менее 5 раз ударил гостя в область шеи и правой лопатки, а потом еще и избил руками и ногами. Полученные ранения оказались смертельными. Потерпевший умер на месте происшествия. Убийца раздел труп, вытащил его на лестничную площадку и облил неустановленной жидкостью с едким запахом.
В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний потерпевший является уроженцем ЛНР. С 2014 года он служил в ополчении, а потом принимал участие в специальной военной операции. В декабре 2022 года проходил лечение в больнице Луганска, а с февраля этого - в больнице Волгограда.
Приговор с законную силу не вступил и может быть обжалован.

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