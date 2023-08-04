Гидрометцентр: в Волгоградской области 5 и 6 августа воздух опасно раскалится до +42

В областном центре максимальные дневные температуры достигнут 5 августа +37, а в воскресенье +39. В первый рабочий день следующей недели в Волгограде ожидается до +38.
Общество 04.08.2023 21:39
0
04.08.2023 21:39
В областном центре максимальные дневные температуры достигнут 5 августа +37, а в воскресенье +39. В первый рабочий день следующей недели в Волгограде ожидается до +38.
В Волгоградской области в предстоящие выходные, 5 и 6 августа, воздух местами раскалится до +42. С предупреждением об опасном явлении, сообщает V102.RU, выступили в Гидрометцентре РФ. При этом 6 августа жара будет усугубляться сильными порывами ветра – местами до 12-14 метров в секунду.Лишь в понедельник, 8 августа, температура чуть спадет – до +39 градусов.
В областном центре максимальные дневные температуры достигнут 5 августа +37, а в воскресенье +39. В первый рабочий день следующей недели в Волгограде ожидается до +38.
Пристыженный глава Михайловки нашел деньги на ремонт ступеней ЗАГСа04.08.2023 20:52
Общество 04.08.2023 20:52
Пропавшего по дороге на СВО жителя Волгоградской области нашли на трассе04.08.2023 20:19
Общество 04.08.2023 20:19
«Получил тяжелые ранения»: в спецоперации погиб 39-летний волгоградец из отряда «Шторм Z»04.08.2023 19:19
Общество 04.08.2023 19:19
В Волгограде троллейбус №15А пустят до трамвайного кольца в Жилгородке04.08.2023 18:14
Общество 04.08.2023 18:14
Хирург навестит Крокодила? Подаренный байкером Волгограду фонтан выдавил из себя невозможное04.08.2023 17:40
Общество 04.08.2023 17:40
Беженцам Донбасса в Волгограде добавят 56 млн рублей на обустройство быта04.08.2023 17:36
Общество 04.08.2023 17:36
«Ушли на задание»: на Украине погиб 24-летний снайпер из Волгоградской области04.08.2023 17:07
Общество 04.08.2023 17:07
Волгоградец взыскал 1 миллион за изъятый приставами и разграбленный Mercedes04.08.2023 16:16
Общество 04.08.2023 16:16
Волгоградцам рассказали, на чем доехать до нового рынка на ул. Михайлова04.08.2023 15:58
Общество 04.08.2023 15:58
В Волгограде выделят 18 млн на ремонт дороги к военному городку04.08.2023 15:50
Общество 04.08.2023 15:50
Теперь «Национальный». В Волгограде открыли старый-новый рынок с китайцами04.08.2023 14:04
Общество 04.08.2023 14:04
Из Волгограда бортом МЧС эвакуировали обгоревшего 16-летнего подростка: видео04.08.2023 13:20
Общество 04.08.2023 13:20
Глухой мужчина со шрамом бесследно исчез в Волгоградской области04.08.2023 10:44
Общество 04.08.2023 10:44
Андрей Бочаров проверил строительство новой школы-тысячника в Волгограде04.08.2023 09:21
Общество 04.08.2023 09:21
В Волгоградской области похоронят участника СВО Ивана Фролова04.08.2023 09:13
Общество 04.08.2023 09:13