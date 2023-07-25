ГД РФ: одобрено 10-кратное повышение штрафа за неявку в военкомат

Депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП РФ, в том числе предусматривающие увеличение штрафов за неявку в военкоматы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ГД, также усилена ответственность за уклонение от медобследования, уклонение от взаимодействия с военкоматами и противодействие поставкам техники в соответствии с планами мобилизации.

— Депутаты нижней палаты российского парламента во втором и третьем чтениях приняли поправки в КоАП РФ в части уточнения, а также усиления ответственности по отдельным составам административных правонарушений в области воинского учета, — заявлено в официальном сообщении пресс-службы Госдумы.

Теперь неявка без уважительной причины по повестке будет грозить штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее штрафные санкции варьировались в диапазоне от 500 до трех тысяч рублей. Также усилится ответственность за несообщение в военкомат актуальных данных в случае изменения семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, переезде на новое место жительства. Штрафы составят от одной до пяти тысяч рублей (ранее санкции варьировались в диапазоне от 500 до трех тысяч рублей).

Изменения коснутся и попытки уклонения от медобследования. Если раньше могли оштрафовать на сумму от 500 до трех тысяч рублей, то теперь закон позволит взимать от 15 до 25 тысяч. Порча или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета грозит теперь штрафами в размере от трех до пяти тысяч рублей вместо прежних 500-3000.

Призывника, решившего во время призывной кампании сменить место жительства, и не сообщившего об этом факте в военный комиссариат, оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Помимо этого, увеличат штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременной явки. Должностным лицам нужно быть готовым заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц санкции жестче — от 350 до 400 тысяч рублей.

Неоказание содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации, а равно неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещений и явок обойдется должностным лицам в суммы от 60 до 80 тысяч рублей. Юридических лиц предложено штрафовать в диапазоне от 400 тысяч до полумиллиона рублей.

Аналогичное наказание ждет за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с мобилизационными планами. Отмечается, что поправки вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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