Путин подписал закон о повышении на 5 лет возраста пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июля, подписал закон о поправках в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Как сообщает V102.RU со ссылкой на текст опубликованного документа, новеллы коснутся повышения возраста военнообязанных, находящихся в запасе.

— Возраст граждан, находящихся в запасе увеличен на пять лет, — сообщает информагентство со ссылкой на текст опубликованного документа. — Верхняя планка для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Уточняется, что разряд зависит от возраста, звания и пола. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ приняли закон 18 июля 2023 года. На следующий день он был одобрен Совфедом.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»