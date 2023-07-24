Федеральные новости

Путин подписал закон о повышении на 5 лет возраста пребывания в запасе

Федеральные новости 24.07.2023 12:24
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24.07.2023 12:24


Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июля, подписал закон о поправках в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Как сообщает V102.RU со ссылкой на текст опубликованного документа, новеллы коснутся повышения возраста военнообязанных, находящихся в запасе. 

— Возраст граждан, находящихся в запасе увеличен на пять лет, — сообщает информагентство со ссылкой на текст опубликованного документа. — Верхняя планка для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. 

Уточняется, что разряд зависит от возраста, звания и пола. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ приняли закон 18 июля 2023 года. На следующий день он был одобрен Совфедом. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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