Происшествия

Врачи спасли 5-летнюю девочку, проглотившую «ожерелье» из магнитных бусин

Происшествия 21.07.2023 17:55
0
21.07.2023 17:55


Пятилетнюю девочку, проглотившую 36 бусин от магнитной игрушки «Неокуб», спасли врачи в Саратовской области. По информации «ИА «СарИнформ», опасные детали игрушки в буквальном смысле слепились в петлю в кишечнике малолетней пациентки. 

Операцию ребенку провели в Балаковской городской больнице Саратовской области. Туда девочка поступила на пятый день после «поедания» бусин. Первые симптомы проявились еще в Москве, где девочка находилась на отдыхе с мамой. 

– Впервые девочка пожаловалась на боли в животе, когда семья приехала в Москву. У ребенка начались приступы рвоты, и родители, решив, что у ребенка несварение из-за несвежей еды или ротавирус, давали лекарства от расстройства желудка, которые помогли только через сутки. Когда семья вернулась в Балаково, у девочки возник запор. Клизмы не помогали. Только через четыре дня родственники выяснили, что в Москве дочь отковыряла и проглотила несколько бусин от магнитной игрушки, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на медиков. 


При помощи рентгена врачи обнаружили в кишечнике девочки 36 бусин. Операция продолжалась больше часа и завершилась успешно. 

В настоящее время ребенок продолжает лечение в Саратове. 

Фото:  Балаковская городская клиническая больница

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.07.2023 14:38
Происшествия 21.07.2023 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2023 13:33
Происшествия 21.07.2023 13:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2023 09:11
Происшествия 21.07.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2023 08:18
Происшествия 21.07.2023 08:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 20:30
Происшествия 20.07.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 19:24
Происшествия 20.07.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 17:09
Происшествия 20.07.2023 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 14:44
Происшествия 20.07.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 14:25
Происшествия 20.07.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 13:14
Происшествия 20.07.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 11:17
Происшествия 20.07.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 10:30
Происшествия 20.07.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2023 08:17
Происшествия 20.07.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 20:54
Происшествия 19.07.2023 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 20:30
Происшествия 19.07.2023 20:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:36
«Я видел смерть и отношусь к ней не так щепетильно»: раненого бойца из ДНР ставят на ноги в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
В Николаевске Волгоградской области на беговые дорожки потратят 60 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Сны о работе преследуют волгоградских учителей и клиент-менеджеровСмотреть фотографии
19:20
Голоса избирателей на выборах в Волгограде, Волжском и Камышине подсчитают умные машиныСмотреть фотографии
18:38
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июляСмотреть фотографии
17:55
Врачи спасли 5-летнюю девочку, проглотившую «ожерелье» из магнитных бусинСмотреть фотографии
17:11
Платежная инфраструктура ПСБ доступна на всем пути в Крым через новые регионыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчинуСмотреть фотографии
15:59
Арбитраж отказал в исковых требованиях ООО «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:30
Tele2 замораживает цены на тарифыСмотреть фотографии
15:10
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену ИсинбаевуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе ВолжскомСмотреть фотографии
13:46
Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгахСмотреть фотографии
13:33
Один раз украл, два раза угнал: в Камышине поймали рецидивиста после бурной ночиСмотреть фотографии
13:24
В УФНС напомнили волгоградцам о дедлайне по декларациямСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом матери погибшего в зоне СВО добровольца вручили орден МужестваСмотреть фотографии
12:40
«Гулять по пойме они не пошли»: под Волгоградом лотосы попытались захватить новую территориюСмотреть фотографии
12:19
В соседнем регионе вслед за Волгоградской областью заговорили о платных парковкахСмотреть фотографии
11:27
Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протоколаСмотреть фотографии
11:16
Подавляющее большинство волгоградцев поддержали трудовое воспитание детей в школахСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде суд по делу о геноциде населения в годы ВОВ назначили на 1 августаСмотреть фотографии
10:50
Заслуги Волгоградского НПЗ в области экологии отмечены в Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2022 годСмотреть фотографии
10:39
Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублейСмотреть фотографии
10:21
На новой неделе четыре района Волгограда оставят без горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
09:49
«СОГАЗ-Мед»: о лечении в отпуске в другом регионеСмотреть фотографии
09:43
В Волжском 1 сентября откроется новая школа-«тысячник»Смотреть фотографии
09:16
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 30%Смотреть фотографии
09:11
«Когда приехали пожарные, все полыхало»: волгоградцы рассказали о смертельном пожаре в центре городаСмотреть фотографии
08:27
У 98 из 100 тысяч жителей Волгоградской области выявлен дефицит йодаСмотреть фотографии
 