Врачи спасли 5-летнюю девочку, проглотившую «ожерелье» из магнитных бусин

Пятилетнюю девочку, проглотившую 36 бусин от магнитной игрушки «Неокуб», спасли врачи в Саратовской области. По информации «ИА «СарИнформ», опасные детали игрушки в буквальном смысле слепились в петлю в кишечнике малолетней пациентки.

Операцию ребенку провели в Балаковской городской больнице Саратовской области. Туда девочка поступила на пятый день после «поедания» бусин. Первые симптомы проявились еще в Москве, где девочка находилась на отдыхе с мамой.

– Впервые девочка пожаловалась на боли в животе, когда семья приехала в Москву. У ребенка начались приступы рвоты, и родители, решив, что у ребенка несварение из-за несвежей еды или ротавирус, давали лекарства от расстройства желудка, которые помогли только через сутки. Когда семья вернулась в Балаково, у девочки возник запор. Клизмы не помогали. Только через четыре дня родственники выяснили, что в Москве дочь отковыряла и проглотила несколько бусин от магнитной игрушки, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на медиков.





При помощи рентгена врачи обнаружили в кишечнике девочки 36 бусин. Операция продолжалась больше часа и завершилась успешно.

В настоящее время ребенок продолжает лечение в Саратове.

Фото: Балаковская городская клиническая больница