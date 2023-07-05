Самодельный мотоцикл сгорел от удара с легковушкой под Волгоградом









Два человека пострадали в Волгоградской области в ДТП с участием самодельного транспортного средства, похожего на мотоцикл. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария, которая закончилась пожаром, произошла в станице Клетской накануне вечером.

По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на перекресток ул. Ленина с ул. Коммунистическая, где не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с самодельным транспортным средством. В результате самодельный мотоцикл загорелся.

Его 33-летнего водителя и 21-летнего пассажира доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



