Самодельный мотоцикл сгорел от удара с легковушкой под Волгоградом

Происшествия 05.07.2023 10:03
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05.07.2023 10:03
Два человека пострадали в Волгоградской области в ДТП с участием самодельного транспортного средства, похожего на мотоцикл. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария, которая закончилась пожаром, произошла в станице Клетской накануне вечером.
По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на перекресток ул. Ленина с ул. Коммунистическая, где не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с самодельным транспортным средством. В результате самодельный мотоцикл загорелся.
Его 33-летнего водителя и 21-летнего пассажира доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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