Расследования

Директор Центра народного творчества сдал на металл сцену с бульвара Энгельса

Расследования 04.07.2023 14:52
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04.07.2023 14:52


В Волгограде полицейские расследуют уголовное дело в отношении сотрудников учреждения культуры по статье о растрате вверенного им имущества на сумму 450 тысяч рублей. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в преступлении подозреваются 60-летний исполняющий обязанности руководителя одного из учреждений народного творчества и 40-летний механик этой же организации. 

– Установлено, что 60-летний и 40-летний мужчины после демонтажа летней сцены решили с целью незаконного обогащения сдать металлические конструкции в пункт приема лома, – рассказали в главке МВД. – Полученные в период с сентября по октябрь 2022 года таким образом средства волгоградцы присвоили и истратили на личные нужды.

Сообщается, что по статье, инкриминируемой руководителю Центра народного творчества и его сотруднику, им обоим грозит по 6 лет лишения свободы. 

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» Александра Невструева. Согласно данным системы «СПАРК», на посту главы областного Центра народного творчества мужчина проработал всего несколько месяцев – с июля по ноябрь 2022 года. В настоящее время госучреждением культуры руководит Сергей Абросимов.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры и оперативных сотрудников. В лом мужчины сдали конструкции сцены, располагавшейся рядом со зданием Центра на бульваре им. Энгельса, 1А. 

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