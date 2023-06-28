«За критику образа жизни»: в Волжском пенсионерка забила до смерти свою 91-летнюю мать

Происшествия 28.06.2023 10:05
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28.06.2023 10:05
В Волжском 63-летняя пенсионерка забила до смерти свою престарелую мать. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагические события произошли 23 июня. Пенсионерка повздорила со своей 91-летней матерью на почве того, что престарелая женщина стала критиковать образ жизни дочки.
- В ходе ссоры 63-летняя волжанка толкнула свою мать, после чего нанесла ей несколько ударов ногами в область груди. О том, что мать мертва, женщина осознала лишь 25 июня. После чего она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, - пояснили в СУ СК по Волгоградской области.
Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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