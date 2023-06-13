



Перед судом в Волгоградской области предстанет 39-летняя женщина по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В производстве отдела дознания МО МВД России «Камышинский» находится уголовное дело, которое также возбуждено в отношении этой женщины, но уже по ст. 115 УК РФ по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью супруга.

По версии следствия, вечером 9 мая 2023 года участковый уполномоченный полиции прибыл в частное домовладение по ул. 40 лет Победы в городе Петров Вал для проверки сообщения о том, что обвиняемая нанесла телесные повреждения своему супругу. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя агрессивно. Она трижды ударила полицейского ножом. Вину обвиняемая полностью признала.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Камышинский городской суд Волгоградской области.



