ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе похолодает до +8 °С

В Волгоградской области после нескольких дней изнуряющей жары придет похолодание. Как сообщает V102.RU, температура местами опустится до +8 градусов.

— В понедельник, 12 июня, в регионе в ночные часы местами вероятны кратковременные дожди с грозами. Днем осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью +13...+18 °С, местами до +8 °С, в дневной период +23...+28 °С, в отдельных восточных районах +28...33 °С, в отдельных северных районах +16...+21 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

Вторник, 13 июня, установится облачная погода с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+18 °С, местами до +8 °С, днем +23...+28 °С, в отдельных восточных районах +28...33 °С, в отдельных северных районах +16...+21 °С.

— В Волгограде 12 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с. Ночью в городе +16...+18 °С, после обеда +28...+30 °С, — добавили в ЦГМС. — Вторник, 13 июня, также не принесет сильных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью в областной столице +16...+18 °С, днем воздух прогреется до +28...+30 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 12 по 18 июня в Волгограде будет пасмурно и дождливо. Самым теплым днем новой недели окажется среда, 14 июня. После обеда столбики термометров покажут до +33 °С. Самым холодным станут вторник и пятница — температура не поднимется выше +27 °С. Всю неделю в областной столице будет ветрено, небольшие дожди пройдут с четверга по субботу. Сухую и солнечную погоду прогнозирую в воскресенье, 18 июня. Воздух в эти сутки прогреется до +28 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»