Расследования

Директор ООО «Скаймет» Альберт Асланов ответит в суде за распил 13 гаражей волгоградцев

Расследования 07.06.2023 16:45
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07.06.2023 16:45


38-летний руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за кражу гаражей, которые повально сносились в Волгограде по решению чиновников. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в присвоении вверенного ему чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. 
Следствие установило, что с января по март 2022 года предприниматель в рамках договора с МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» проводил работы по демонтажу 13 незаконно установленных металлических гаражных боксов. 
– При этом вверенное заказчиком на ответственное хранение имущество фигурант уголовного дела в дальнейшем сдал в пункт приема металлолома, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению. Ущерб собственникам гаражных боксов превысил 1,5 млн рублей, – пояснила официальный представитель прокуратуры. 
Вину мужчина не признал. Дело о хищении гаражей рассмотрит Советский районный суд. Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

Как стало известно ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстанет директор ООО «Скаймет» Альберт Асланов. Организация, согласно данным системы «СПАРК», занимается в Волгограде оптовой торговлей ломом. При этом Асланов одновременно является бенефициаром ООО «ЛОМО», осуществляющей аналогичные виды работ в городе Фролово. Выручка «Скаймета» за 2022 год составила, отметим, 892 тысячи рублей. При этом чистая прибыль равняется всего 10 тысячам рублей. 
Напомним, в Волгограде за последние годы были снесены сотни металлических гаражей, которые чиновники считали самовольными строениями. Фиксировались случаи, когда  вместе с гаражами владельцы боксов лишались и имущества, которое там хранилось. После сноса строений еще долгое время на месте гаражей оставались ямы и строительный мусор. 

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