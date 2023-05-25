ДТП с автовозом на севере Волгограда попало на видео

Два человека пострадали в ДТП, которое случилось сегодня, 25 мая в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на проспекте Ленина напротив строения №120д. «ВАЗ-21099 врезался в автовоз, совершавшего поворот. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование ремней безопасности существенно снижает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном торможении транспортного средства.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области