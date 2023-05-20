ЦБ: в Волгоградской области цены на услуги в апреле выросли до 8,88%

А увеличение предложения продукции животноводства привело к замедлению годового роста цен на молоко и усилению снижения цен на курицу.
Непродовольственные товары в то же время подорожали на 1,35% после 2,01% в марте. На это повлияло налаживание механизма параллельного импорта и сдержанный потребительский спрос.
А вот рост цен на услуги в регионе по-прежнему высокий. Годовой темп прироста цен в апреле ускорился на 1,24 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,88%. На рост этот показателя повлияло в том числе подорожание сотовой связи и майские выходные. Так, жители еще в апреле стали бронировать билеты и увеличение спроса отразилась на ценах на поездки.
Кроме того, увеличение затрат на импортные расходные материалы, удорожание иностранного оборудования и стоимости его обслуживания стали факторами повышения годовых темпов прироста цен на медицинские услуги, в том числе УЗИ и анализы.