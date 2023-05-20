Экономика

ЦБ: в Волгоградской области цены на услуги в апреле выросли до 8,88%

Экономика 20.05.2023 08:34
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20.05.2023 08:34


Годовая инфляция в Волгоградской области в апреле 2023 года снизилась и составила 1,61% после 2,64% в предыдущем месяце. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные волгоградского отделения Центробанка РФ. В финансовом учреждении пояснили это  увеличением предложения продовольственных и непродовольственных товаров, а также сокращением издержек производителей некоторых продуктов питания. Как и в прошлом месяце, проявился эффект высокой базы: в расчете показателя за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный ценовой прирост апреля прошлого года. 
В частности, в апреле цены на продовольствие в годовом выражении снизились на 1,65% после незначительного годового повышения в марте (на 0,77%). На этот процесс повлияло снижение цен на зерно: быстрее дешевела гречневая крупа, снизились цены на макароны и медленнее дорожал рис.
А увеличение предложения продукции животноводства  привело к замедлению годового роста цен на молоко и усилению снижения цен на курицу.
Непродовольственные товары в то же время подорожали на 1,35% после 2,01% в марте. На это повлияло налаживание механизма параллельного импорта и сдержанный потребительский спрос.
А вот рост цен на услуги в регионе по-прежнему высокий. Годовой темп прироста цен в апреле ускорился на 1,24 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,88%. На рост этот показателя повлияло в том числе подорожание сотовой связи и майские выходные. Так, жители еще в апреле стали бронировать билеты и увеличение спроса отразилась на ценах на поездки.
Кроме того, увеличение затрат на импортные расходные материалы, удорожание иностранного оборудования и стоимости его обслуживания стали факторами повышения годовых темпов прироста цен на медицинские услуги, в том числе УЗИ и анализы.
Фото Приволжской железной дороги

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