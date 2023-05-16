В Волгоградской области ночью в экстренные службы поступило сообщение о минировании жилого дома. Как стало известно V102.RU, звонил 17-летний подросток.

— 16 мая в 02.59 на пульт диспетчера «112» поступило сообщение о взрыве двух бомб от жителя улицы Пролетарской, — пояснили информагентству в администрации Фролово. — Незамедлительно по данному адресу выехали оперативные группы и лично заместитель главы Владимир Кибенко.

Местные чиновники уточнили, что по прибытию на место предполагаемого взрыва следов разрушений не зафиксировано.

— Информация о взрывах не подтвердилась. От заявителя правоохранительными органами получена объяснительная записка, — добавили в мэрии Фролово.

Получить комментарий от замглавы Фролово не удалось. Как сообщили в приемной, Владимир Кибенко тотально занят и при желании лично перезвонит журналистам. На момент публикации заместитель главы Фролово так и не вышел на связь.

По информации от собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, сигнал о лжеминировании поступил от 17-летнего подростка. Несовершеннолетний решил «заминировать» дом, в котором он проживает. Мотивы лжеминера неизвестны.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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