Волгоградца осудили за ложное минирование ТРК «Парк Хаус»









К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Михаил Д. за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте в ТРК «Парк Хаус». Как сообщили в Дзержинском районном суде, мужчина полностью признал вину и раскаялся.

В суде установлено, что в ноябре 2022 года волгоградец приехал в торговый центр, чтобы положить деньги на свой банковский счет. Однако в «Парк Хаусе» он потерял сумку с документами и обратился к охранникам за помощью. Они помогать ему не стали, что разозлило мужчину. Он позвонил в службу экстренной помощи «112» и сделал ложное сообщение о минировании ТРК. На место происшествия прибыли оперативные службы, которые не обнаружили каких-либо взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании. После завершения эвакуации Михаил вернулся в торговый центр и нашел там свою сумку со всем содержимым.

Приговором суда также удовлетворены исковые требования в пользу госучреждений экстренной службы за затраты, понесенные в результате ложного вызова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



