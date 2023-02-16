Волгоградца осудили за ложное минирование ТРК «Парк Хаус»

Расследования 16.02.2023 21:46
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16.02.2023 21:46
К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Михаил Д. за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте в ТРК «Парк Хаус». Как сообщили в Дзержинском районном суде, мужчина полностью признал вину и раскаялся.
В суде установлено, что в ноябре 2022 года волгоградец приехал в торговый центр, чтобы положить деньги на свой банковский счет. Однако в «Парк Хаусе» он потерял сумку с документами и обратился к охранникам за помощью. Они помогать ему не стали, что разозлило мужчину. Он позвонил в службу экстренной помощи «112» и сделал ложное сообщение о минировании ТРК. На место происшествия прибыли оперативные службы, которые не обнаружили каких-либо взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании. После завершения эвакуации Михаил вернулся в торговый центр и нашел там свою сумку со всем содержимым.
Приговором суда также удовлетворены исковые требования в пользу госучреждений экстренной службы за затраты, понесенные в результате ложного вызова.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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