Общество

Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из Камышина

Общество 29.04.2023 19:22
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29.04.2023 19:22


Сегодня, 29 апреля, завершились поиски 19-летней девушки, которая пропала три дня назад в Камышине Волгоградской области. Ее местонахождение было неизвестно с 26 апреля текущего года.
- Где находится Люба знал ее парень, он мобилизованный, но у него пропала связь и он не успел никого предупредить, - сообщил ИА «Высота 102» друг девушки Игорь.
По его словам, у нее появилась возможность поработать на молочной ферме в одном из сел Камышинского района, куда она и отправилась. Сегодня Люба приехала домой.
- С ней все хорошо. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сказал Игорь.
На сайте «ЛизаАлерт» на объявлении о пропаже девушки сменилась фотография. Теперь на ней написано «Найден. Жив».

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