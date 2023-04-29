Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из Камышина

Общество 29.04.2023 19:22
0
29.04.2023 19:22
Сегодня, 29 апреля, завершились поиски 19-летней девушки, которая пропала три дня назад в Камышине Волгоградской области. Ее местонахождение было неизвестно с 26 апреля текущего года.
- Где находится Люба знал ее парень, он мобилизованный, но у него пропала связь и он не успел никого предупредить, - сообщил ИА «Высота 102» друг девушки Игорь.
По его словам, у нее появилась возможность поработать на молочной ферме в одном из сел Камышинского района, куда она и отправилась. Сегодня Люба приехала домой.
- С ней все хорошо. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сказал Игорь.
На сайте «ЛизаАлерт» на объявлении о пропаже девушки сменилась фотография. Теперь на ней написано «Найден. Жив».
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животных29.04.2023 18:38
Общество 29.04.2023 18:38
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом29.04.2023 17:01
Общество 29.04.2023 17:01
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской области29.04.2023 16:38
Общество 29.04.2023 16:38
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»29.04.2023 16:11
Общество 29.04.2023 16:11
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбы29.04.2023 15:18
Общество 29.04.2023 15:18
ЦПКиО Волгограда завалило пеной29.04.2023 14:41
Общество 29.04.2023 14:41
Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в Волгограде29.04.2023 12:29
Общество 29.04.2023 12:29
Парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде обрел охранные границы29.04.2023 11:26
Общество 29.04.2023 11:26
Живое творчество на сцене «Царицынской оперы»29.04.2023 09:05
Общество 29.04.2023 09:05
В Волгоградскую область за 2 месяца переехали 107 иностранцев из дальнего зарубежья28.04.2023 20:55
Общество 28.04.2023 20:55
«Некоторые травмы несовместимы с жизнью»: волгоградский врач рассказал, как спасти детей от падений из окон28.04.2023 20:19
Общество 28.04.2023 20:19
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животными28.04.2023 18:45
Общество 28.04.2023 18:45
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителей28.04.2023 18:27
Общество 28.04.2023 18:27
«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаграды28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18
После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и Волжский28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18