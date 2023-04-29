Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из Камышина





Сегодня, 29 апреля, завершились поиски 19-летней девушки, которая пропала три дня назад в Камышине Волгоградской области. Ее местонахождение было неизвестно с 26 апреля текущего года.

- Где находится Люба знал ее парень, он мобилизованный, но у него пропала связь и он не успел никого предупредить, - сообщил ИА «Высота 102» друг девушки Игорь.

По его словам, у нее появилась возможность поработать на молочной ферме в одном из сел Камышинского района, куда она и отправилась. Сегодня Люба приехала домой.

- С ней все хорошо. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сказал Игорь.

На сайте «ЛизаАлерт» на объявлении о пропаже девушки сменилась фотография. Теперь на ней написано «Найден. Жив».



