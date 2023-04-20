Происшествия

«Инфекция вышла наружу»: в Михайловке прорвало канализацию рядом с новым госпиталем

Происшествия 20.04.2023 12:10
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20.04.2023 12:10


В Михайловке Волгоградской области накануне произошел порыв на канализационном коллекторе. Разлив стоков зафиксировали на улице Объездная  рядом со строящимся инфекционным госпиталем. При этом местные жители утверждали, что порыв произошел на коллекторе, проложенным к новому госпиталю. В результате коммунального происшествия стоки затопили территорию около многоквартирных домов на улице Обороны. 
В облздраве корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что, по предварительным данным, порыв произошел на сетях, не связанных с новым корпусом больницы. И посоветовали более подробную информацию узнать у городских властей. Вот что пояснили в администрации города.
- О появившейся  информации об аварии на отводящем от инфекционного корпуса канализационном коллекторе поясняем следующее. Около 11:00 в диспетчерскую МУП "МВКХ" поступило сообщение о выходе воды из-под земли в районе дома N87 по ул. Обороны. На место оперативно выехала аварийная бригада для определения и устранения причин, - говорится в официальном сообщении.
В мэрии Михайловки уточнили, что земельный участок, на котором построен канализационный коллектор, имеет значительный уклон (коллектор выполнен в виде участков - "каскадов" с переливными колодцами). Под одним из таких участков образовалась полость после весенней оттепели и осадков, которые активно вымывали ещё не слежавшийся грунт, так как  работы по строительству коллектора проводились в конце 2022года. В результате участок трубы над образовавшейся полостью в районе сопряжения с колодцем переломился.
Силами МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" порыв был устранен до 16:00 19 апреля. Многоквартирные дома и другое имущество не пострадали, заверили в администрации. 
Фото администрации Волгоградской области (архив)

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