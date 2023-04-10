Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%

Экономика 10.04.2023 08:36
0
10.04.2023 08:36
Жители Волгоградской области нарастили задолженность перед банками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, долги перед кредитными учреждениями выросли за 12 месяцев на 6,6%, согласно данным на 1 марта 2023 года. Доля просроченной задолженности составила 5,54%, а в среднем на каждого экономически активного жителя приходится по 267 тысячи рублей долговых обязательств перед банком. По данным показателям Волгоградская область вошла в десятку неблагополучных по платежной дисциплине регионов России, расположившись на 76-ом месте.
Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались республики Северного Кавказа.
Как отмечают эксперты, прошедший 2022 год для розничного банковского кредитования был хорошим, даже, несмотря на сложности первого полугодия. Основным негативным фактором для розничного кредитования стало сильное повышение ставок в первом квартале. При этом во втором полугодии, по мере снижения ставок и стабилизации ситуации, темпы прироста кредитования начали восстанавливаться.
Аналитики отмечают, что на фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно.
Эксперты ожидают, что в 2023 году темпы прироста розничного кредитования будут хорошими, а доля просрочки может немного снизиться. Основным драйвером роста розничного кредитования выступит ипотека. В свою очередь прирост беззалогового кредитования по итогам 2022 года может составить порядка 10%, за счет стабилизации ситуации и роста трат населения.
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей10.04.2023 09:58
Экономика 10.04.2023 09:58
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей07.04.2023 15:53
Экономика 07.04.2023 15:53
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиады07.04.2023 12:42
Экономика 07.04.2023 12:42
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Портфель вкладов волгоградцев в Сбербанке вырос на 70%07.04.2023 09:13
Экономика 07.04.2023 09:13
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференции06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Бочаров озвучил приоритетные задачи для волгоградской промышленности06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
«Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух»06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Сбер 20 мая проведёт юбилейный Зелёный Марафон в 60 городах России06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Банк «Открытие» возобновляет публикацию финансовой отчетности06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
В Волгоградском отделении Сбербанка направление корпоративно-инвестиционного бизнеса возглавил Станислав Романченко06.04.2023 11:44
Экономика 06.04.2023 11:44
Банки продолжают фиксировать рост потребительского спроса06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
«Волгоградоблэлектро» модернизирует сети в разных городах и поселках Волгоградской области05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48