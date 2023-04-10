Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%









Жители Волгоградской области нарастили задолженность перед банками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, долги перед кредитными учреждениями выросли за 12 месяцев на 6,6%, согласно данным на 1 марта 2023 года. Доля просроченной задолженности составила 5,54%, а в среднем на каждого экономически активного жителя приходится по 267 тысячи рублей долговых обязательств перед банком. По данным показателям Волгоградская область вошла в десятку неблагополучных по платежной дисциплине регионов России, расположившись на 76-ом месте.





Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались республики Северного Кавказа.





Как отмечают эксперты, прошедший 2022 год для розничного банковского кредитования был хорошим, даже, несмотря на сложности первого полугодия. Основным негативным фактором для розничного кредитования стало сильное повышение ставок в первом квартале. При этом во втором полугодии, по мере снижения ставок и стабилизации ситуации, темпы прироста кредитования начали восстанавливаться.





Аналитики отмечают, что на фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно.





Эксперты ожидают, что в 2023 году темпы прироста розничного кредитования будут хорошими, а доля просрочки может немного снизиться. Основным драйвером роста розничного кредитования выступит ипотека. В свою очередь прирост беззалогового кредитования по итогам 2022 года может составить порядка 10%, за счет стабилизации ситуации и роста трат населения.







