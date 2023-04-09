"КОС - Синтез" можно было назвать фаворитом вчерашней встречи, так как в своём бассейне по ходу этого сезона все четыре раза они обыгрывали спартаковцев. Но, судя по началу матча, гостей этот факт никак не волновал. В первом периоде красно-белые забили два безответных гола и оба раза сумели реализовать численное большинство. Результативное действие записал на свой счёт Арслан Закиров, который ещё относительно недавно выступал как раз за команду из Татарстана. Вслед за ним отличился Иван Васильев и удвоил преимущество волгоградцев перед первым перерывом.
В начале третьего отрезка хозяева сократили отставание до одного мяча. Вскоре у них появилась отличная возможность во второй раз догнать оппонентов. Но их игрок не смог одолеть спартаковского голкипера Петра Федотова при попытке реализовать пенальти. Надёжность своего вратаря придала дополнительную уверенность красно-белым. Они через несколько минут развили своё преимущество. Степан Андрюков, Арслан Закиров и Василий Еськов отправили мяч в сетку ворот. Казанский коллектив ответил на это лишь одним точным выстрелом перед финальным периодом и на табло установился счёт 7:4 в пользу "Спартака".
В четвёртой восьмиминутке гости держали дистанцию от противников минимум на расстоянии в два гола. "КОС-Синтез" предпринял несколько попыток вернуть интригу в матч, но волгоградцы, благодаря уверенной игре Петра Федотова и двум точным броскам своих ватерполистов, довели дело до важной итоговой победы - 9:7.