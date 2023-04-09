











Однако в начале второй восьмиминутки казанцы сравняли счёт буквально за минуту. Это не смутило волгоградских ватерполистов. Василий Еськов и Иван Васильев взяли на себя задачу вернуть преимущество в два очка, с которой они успешно справились благодаря своим точным броскам.





Теперь серия переезжает в Волгоград, где 15 апреля в 18:00 начнётся вторая встреча между соперниками. В случае повторного выигрыша "Спартак" станет чемпионом России. А, если "КОС-Синтез" одолеет красно-белых, то решающий, третий поединок состоится в Казани.





Иван Тюгаев





Фото "Спартак-Волгоград"



В первом финальном матче Чемпионата России по водному поло, который прошёл в Казани накануне, 8 апреля, "Спартак-Волгоград" обыграл местный "КОС-Синтез" со счётом 9:7 и повёл в серии до двух побед. Как сообщает ИА "Высота 102", триумф дался волгоградцам нелегко, а интрига - кто выиграет, оставалась на протяжении большей части поединка. К слову, это уже четвёртый финал турнира за последние годы между этими соперниками. Во всех предыдущих случаях чемпионский титул доставался клубу из Татарстана."КОС - Синтез" можно было назвать фаворитом вчерашней встречи, так как в своём бассейне по ходу этого сезона все четыре раза они обыгрывали спартаковцев. Но, судя по началу матча, гостей этот факт никак не волновал. В первом периоде красно-белые забили два безответных гола и оба раза сумели реализовать численное большинство. Результативное действие записал на свой счёт Арслан Закиров, который ещё относительно недавно выступал как раз за команду из Татарстана. Вслед за ним отличился Иван Васильев и удвоил преимущество волгоградцев перед первым перерывом.В начале третьего отрезка хозяева сократили отставание до одного мяча. Вскоре у них появилась отличная возможность во второй раз догнать оппонентов. Но их игрок не смог одолеть спартаковского голкипера Петра Федотова при попытке реализовать пенальти. Надёжность своего вратаря придала дополнительную уверенность красно-белым. Они через несколько минут развили своё преимущество. Степан Андрюков, Арслан Закиров и Василий Еськов отправили мяч в сетку ворот. Казанский коллектив ответил на это лишь одним точным выстрелом перед финальным периодом и на табло установился счёт 7:4 в пользу "Спартака".В четвёртой восьмиминутке гости держали дистанцию от противников минимум на расстоянии в два гола. "КОС-Синтез" предпринял несколько попыток вернуть интригу в матч, но волгоградцы, благодаря уверенной игре Петра Федотова и двум точным броскам своих ватерполистов, довели дело до важной итоговой победы - 9:7.