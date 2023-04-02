В Волгограде автобус врезался в опору ЛЭП









Авария с участием автобуса «Волгабас» произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 48-летний водитель, управляя общественным транспортом, врезался в световую опору.

ДТП произошло рано утром в поселке Горьковский, напротив строения 107/1. В результате аварии пострадал водитель автобуса. Мужчину доставили в больницу.



