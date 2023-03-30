В Волгоградской области с 1 апреля запускают дачные маршруты

Общество 30.03.2023 17:00
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30.03.2023 17:00
Межмуниципальные дачные маршруты с конечными остановками в Волгограде и Волжском возобновляют работу с 1 апреля. Как сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а через две недели - с 15 апреля откроются дачные пригородные маршруты в Камышине и Урюпинске.
В дачный сезон в регионе начинается продажа льготных проездных билетов. Этот период традиционно длится с 1 мая по 31 октября.
- Цена таких проездных на городских маршрутах составит 200 рублей, на пригородных — 300 рублей, - пояснили в профильном комитете.
Приобрести льготные поездные билеты в Волгоградской области смогут более 700 тысяч жителей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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