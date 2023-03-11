Общество

Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК

Общество 11.03.2023 11:48
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11.03.2023 11:48



Накануне в Котельниково Волгоградской области простились с участником СВО Валерием Стекольниковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, мужчина   принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

- Валерий во время выполнения боевого задания получил тяжелые ранения, от которых скончался 18 февраля 2023 года, - говорится в сообщении администрации.

Мужчину похоронили со всеми воинскими почестями. Как следует из базы открытых данных судебных решений, Валерий Стекольников ранее был судим за разбой.

Фото администрации Котельниковского района VK.com

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