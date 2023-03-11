Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК

Фото администрации Котельниковского района VK.com
Общество 11.03.2023 11:48
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11.03.2023 11:48
Фото администрации Котельниковского района VK.com
Накануне в Котельниково Волгоградской области простились с участником СВО Валерием Стекольниковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, мужчина принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер».
- Валерий во время выполнения боевого задания получил тяжелые ранения, от которых скончался 18 февраля 2023 года, - говорится в сообщении администрации.
Мужчину похоронили со всеми воинскими почестями. Как следует из базы открытых данных судебных решений, Валерий Стекольников ранее был судим за разбой.
Фото администрации Котельниковского района VK.com
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