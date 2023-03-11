Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК









Накануне в Котельниково Волгоградской области простились с участником СВО Валерием Стекольниковым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, мужчина принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер».





- Валерий во время выполнения боевого задания получил тяжелые ранения, от которых скончался 18 февраля 2023 года, - говорится в сообщении администрации.





Мужчину похоронили со всеми воинскими почестями. Как следует из базы открытых данных судебных решений, Валерий Стекольников ранее был судим за разбой.