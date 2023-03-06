В Волгоградской области волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Краснознаменска Московской области мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину ищут с весны 2020 года.
— Пропал 60-летний Александр Иванович Емельянов, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 1 мая 2020 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
xудощавое телосложение
глаза серо-голубого цвета
волосы русые, с проседью
В день исчезновения мужчина был одет в куртку синего цвета с красными вставками, серый свитер, синие джинсы и ботинки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь в розыске, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 926 701 55 41.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com