Общество

В Волгоградской области третий год ищут пропавшего жителя Подмосковья

Общество 06.03.2023 14:02
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06.03.2023 14:02


В Волгоградской области волонтеры продолжают поиски пропавшего жителя Краснознаменска Московской области мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину ищут с весны 2020 года. 

— Пропал 60-летний Александр Иванович Емельянов, — сообщили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 1 мая 2020 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 180 сантиметров

xудощавое телосложение

глаза серо-голубого цвета

волосы русые, с проседью

В день исчезновения мужчина был одет в куртку синего цвета с красными вставками, серый свитер, синие джинсы и ботинки черного цвета. Если вы обладаете информацией, способной помочь в розыске, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 926 701 55 41. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com 

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