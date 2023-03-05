Расследования

«А мы их не просили»: жители Волжского собираются судиться с мэрией из-за признания домов аварийными

Расследования 05.03.2023 19:15
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05.03.2023 19:15



В Волжском Волгоградской области  жители нескольких аварийных домов, которые в декабре 2022 года были признаны аварийными, не согласились с решением чиновников и собираются в суде отстаивать свои права. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в так называемых литерных кварталах, о том, что администрация Волжского признала аварийными 55 домов, расположенных в старой части города, они узнали случайно – кто-то из городских СМИ, а кто-то – от соседей и знакомых.

- Сначала мы не поверили, что такое может быть, - делятся волжане. – Все стали друг у друга спрашивать, когда в дома приходили комиссии и делали обследование состояния зданий. Оказалось, что никаких комиссий жильцы не видели. Не в курсе были и старшие по домам.

Но сомнения волжан рассеялись, когда на сайте администрации Волжского были опубликованы постановления по каждому из 55 домов, признанных аварийными. Как происходил этот процесс и почему жители узнали об этом постфактум, так и осталось загадкой.

- Как показывает практика, жители домов, которые отслужили свой срок, годами добиваются признания таких зданий аварийными, есть масса таких примеров даже в нашем городе, где в поселке Краснооктябрьский немало старых двухэтажек, - говорят волжане. – Некоторые даже за свой счет заказывают экспертизу, которая подтверждает аварийность дома. А тут вдруг так неожиданно и разом сразу 55 домов признали!



Между тем, согласно изданным постановлениям, управление капитального строительства должны отселить жителей и снести 55 домов до 31 декабря 2035 года. Ясность в ситуацию попытался внести мэр Волжского Игорь Воронин, который прокомментировал ситуацию в конце прошлого года в интервью «Волжской правде».

- Речь идет о 55 двухэтажных домах в литерных кварталах, — пояснил глава администрации города, — с деревянными лестничными пролетами, мазанкой и без металлоконструкций. Они не являются объектами культурного наследия. Сейчас мы формируем реестр этой старой застройки, чтобы попасть в федеральную программу  переселения граждан из аварийных и ветхих домов. Такую же точно, которая работала при переселении волжан с острова Зеленый. А на месте снесенных домов появится новая 2-3-этажная застройка.

Однако, как выяснилось, не все жители признанных аварийными домов согласились с таким решением властей.

- Да, действительно, есть люди, которые не против переселения, это в основном жители домов с теми самыми деревянными лестницами, - утверждают волжане. – Некоторые двухэтажки даже подвалов не имеют, стоят прямо на земле. Но почему-то в перечень аварийных домов вошли дома с бетонными лестничными пролетами. И даже одна четырехэтажка. Жители таких домов против переселения. Тем более, неизвестно, какое и где жилье людям будут предлагать. Ходят слухи, что нас могут переселить в отдаленные  Волжского – в Паромный и Краснооктябрьский. Туда, конечно, никто не поедет. Кроме того, люди не доверяют качеству жилья, которое строят для переселенцев. Понятно, что оно дешевое, на таком жилье экономят, поэтому никто не желает заселяться в картонные коробки.

Сейчас жильцы, которые хотят остаться жить в старом центре Волжского, собирают инициативные группы для оспаривания решения о признании их домов аварийными. Люди консультируются с юристами и собирают документы.



Между тем, в администрации Волжского пояснили, что пока рано говорить о каких-то конкретных сроках переселения жителей литерных кварталов. Признанные аварийными дома пока не включены в соответствующую региональную программу.

- Решения о признании многоквартирных домов аварийными приняты на основании заключений межведомственной комиссии по оценке жилых помещений. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Положения о признании многоквартирного дома аварийным, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006. В  2022 году на территории Волжского признаны аварийными 55 многоквартирных домов в старой части города. Это здания, которые не входят в зону объекта культурного наследия «Комплекс застройки города гидростроителей», - пояснили в мэрии.

В список аварийных вошли 18 домов по улице 19 Партсъезда (№№ 1, 9, 19, 23, 29, 35, 37, 41, 45, 55, 59, 63, 71, 75, 77, 79, 81, 83), 21 дом по улице Горького (№№ 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 64, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92), 5 домов по улице Коммунистической (№№ 5, 7, 8, 9, 10), 5 домов по улице Рабоче-Крестьянской (№№ 3, 4, 6, 7, 10), по 2 дома на улице Куйбышева (№№ 4 и 8) и Ленинградской (№№ 2 и 6), а также по одному дому на улицах Комсомольской (№ 3) и Свердлова (№ 8).

По информации комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского, расселение граждан из аварийных домов планируется в срок до 2035 года  после включения МКД в новую региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области».

Предполагается, что она начнет действовать после 2025 года и определит конкретный срок расселения. На протяжении всего этого времени жителям не будет начисляться плата за капитальный ремонт.

Справка. Двухэтажные дома появились в Волжском в 50-х годах, здесь размещались строители ГЭС, города  и их семьи. Сначала в домах, где располагались коммунальные квартиры, не было централизованного отопления. Поэтому в  каждом квартале устраивалась временная прачечная, баня. Затем в дома провели газ, воду, в настоящее время коммуналок в литерных кварталах практически не осталось.

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