В облздраве оценили преимущества централизации закупок для волгоградских больниц

В Волгоградской области лекарственные препараты в медицинское учреждения региона теперь закупаются централизованно единственным поставщиком – ГУП «Волгофарм», сообщает ИА «Высота 102». В конце декабря прошлого года Волгоградская облдума приняла региональный закон, наделяющий это госпредприятие соответствующими полномочиями. В комитете здравоохранения Волгоградской области считают, что в централизации закупок больше плюсов, чем минусов.

Закон вступил в силу с 1 января 2023 года. На его основании ГУП «Волгофарм» осуществляет услуги по закупке, хранению и доставке лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов для лечебного питания, медицинского оборудования и расходных материалов к нему для обеспечения больниц региона.

– На единого исполнителя возлагается вся работа по проведению закупки, правильному хранению и доставке препаратов в медучреждения. Раньше в каждой больнице отдельно формировали закупку на каждый необходимый препарат. Безусловно, это влекло за собой и риск срыва закупок из-за отсутствия заявок на поставку небольших партий, и, как следствие, необходимость проведения повторных процедур. В это время в медучреждениях ощущался дефицит лекарств. Теперь от каждой больницы требуется только сформировать заявку на препараты, которые им потребуются на определенный период и получать их со склада «по звонку», – поясняет зампредседателя комитета здравоохранения региона Марина Бутенко.

По ее словам, такая система уже работает в Татарстане, Чувашской республике, Архангельской, Нижегородской и Калужской областях. Опыт этих регионов показывает, что с введением централизация медицинских закупок уходит проблема с отсроченными рецептами и просроченными лекарственными препаратами. Также новая система позволяет создавать запас необходимых препаратов и эффективнее контролировать их качество и наличие на складах.

– На единого исполнителя возложена обязанность поставлять качественные препараты с действующим сроком годности. Кроме того, единый исполнитель осуществляет проверку качества поставленной продукции. Таким образом с медицинских организаций также снимается риск получения контрафактной продукции, – говорит Бутенко. – Цена закупки препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, не может превышать предельную отпускную цену, установленную государственным реестром.

В обздраве заверяют, что централизация закупок не повлияет на оказание медицинской помощи населению Волгоградской области.

– Мероприятия призваны лишь повысить доступность необходимых лекарств для пациентов, проходящих лечение в стационарах, – заключила зампредседателя комитета здравоохранения региона.

Добавим, что на федеральном уровне рассматривается вопрос о внедрении такого механизма на территории остальных регионов РФ. Так, по сообщению газеты «Коммерсант», Минфин предлагает внести поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании», разрешив государственным больницам закупки через единого заказчика.

– Это, по мнению Минфина, позволит лучше адаптировать систему госзакупок к новым реалиям медицинской сферы — в перспективе, напомним, Минздрав опасается сложностей с зарубежными поставками медтехники и медизделий, – сообщает издание.