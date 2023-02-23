В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 31-летнего строителя Александра Каминского









В Руднянском районе Волгоградской области накануне, 22 февраля простились с 31-летним Александром Каминским, погибшим на СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Руднянского района, Александр родился в селе Ушинка, закончил Лопуховскую среднюю школу. Получил высшее образование в Волгоградском сельскохозяйственном университете. В последнее время работал в строительной отрасли.





- Александр Владимирович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины, - говорится в сообщении администрации.





Посмертно житель Руднянского района награжден Орденом Мужества, который передан его родителям.





Фото администрации Руднянского района



Александр погиб 15 февраля 2023 года. У него остались жена и дочь.