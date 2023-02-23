В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 31-летнего строителя Александра Каминского

Александр погиб 15 февраля 2023 года. У него остались жена и дочь.
Общество 23.02.2023 11:48
0
23.02.2023 11:48
Александр погиб 15 февраля 2023 года. У него остались жена и дочь.
В Руднянском районе Волгоградской области накануне, 22 февраля простились с 31-летним Александром Каминским, погибшим на СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Руднянского района, Александр родился в селе Ушинка, закончил Лопуховскую среднюю школу. Получил высшее образование в Волгоградском сельскохозяйственном университете. В последнее время работал в строительной отрасли.
Александр погиб 15 февраля 2023 года. У него остались жена и дочь.
- Александр Владимирович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины, - говорится в сообщении администрации.
Посмертно житель Руднянского района награжден Орденом Мужества, который передан его родителям.
Фото администрации Руднянского района
«Мороза бояться, в лес не ходить»: в Волгоградской области стартовал охотничий биатлон23.02.2023 12:23
Общество 23.02.2023 12:23
Губернатор Волгоградской области обновил совет по социально-экономическому развитию23.02.2023 09:33
Общество 23.02.2023 09:33
В Волжском с 1 марта временно закроют три трамвайных маршрута23.02.2023 08:59
Общество 23.02.2023 08:59
Полпред Устинов поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО23.02.2023 08:46
Общество 23.02.2023 08:46
В Котово с 1 марта проезд в маршрутках подорожает до 35 рублей23.02.2023 07:42
Общество 23.02.2023 07:42
Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер в Волгоградской области 23 февраля22.02.2023 21:47
Общество 22.02.2023 21:47
В Волгограде 23 февраля введут новую схему движения на Сарептском путепроводе22.02.2023 19:31
Общество 22.02.2023 19:31
Три новые электрички назначены в Волгограде с 27 февраля22.02.2023 18:40
Общество 22.02.2023 18:40
Портрет типичного волгоградского мужчины опубликовали к 23 февраля22.02.2023 17:33
Общество 22.02.2023 17:33
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру из-за коммунальной аварии22.02.2023 17:25
Общество 22.02.2023 17:25
Комплекс по производству спецстали возведут в Волгоградской области22.02.2023 17:19
Общество 22.02.2023 17:19
«Никого нет, все на аварии»: Светлый Яр в Волгоградской области остался без воды22.02.2023 16:43
Общество 22.02.2023 16:43
Обладмин: пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 1 апреля22.02.2023 15:34
Общество 22.02.2023 15:34
В Волгограде состоялось награждение победителей квеста для поваров22.02.2023 15:16
Общество 22.02.2023 15:16
Дополнительные меры поддержки для участников СВО прорабатывает Сбер22.02.2023 13:47
Общество 22.02.2023 13:47