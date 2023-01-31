Президент РФ Владимир Путин внес изменения в ранее принятый указ об уровнях антитеррористической опасности в субъектах страны, включая Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102», документ опубликован сегодня, 31 января.

Изменения касаются порядка досмотра транспортных средств на границах региона с другими областями.

— Усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ, — цитирует информагентство текст документа.

Напомним, что ранее Волгоградская область попала в число регионов с повышенным уровнем готовности.

Фото: архив ИА «Высота 102»