«Сирень Победы» раньше времени расцвела в волгоградской оранжерее









В оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада в январе зацвела «Сирень Победы», сообщает ИА «Высота 102».

- В этом году сотрудникам учреждения удалось добиться цветения в максимально ранние сроки, - рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.













Отмечается, что сирень этого вида расцвела в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Эта дата будет отмечаться на общероссийском уровне 2 февраля.

Ботанический сад занимается выращиванием «Сирени Победы» с 2012 года. Десять лет назад, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, был запущен масштабный проект, предусматривающий высадку в каждом из 13 городов-героев на постсоветском пространстве аллей из 500 саженцев сирени отечественных сортов, специально выведенных и названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны.













К проекту, запущенному Волгоградской областью, присоединились города воинской славы и многие другие муниципальные образования. В частности, аллея «Сирени Победы» украсила Трептов-парк в Берлине. В целом участниками проекта стали более 40 регионов России и зарубежья, на территории которых высажено около 9 тысяч саженцев селекционной сирени.

Увидеть зимнюю цветущую сирень жители волгоградского региона смогут на выставке первоцветов, которая откроется 12 февраля.

Фото: облкомприроды



