Общество

На фестивале в Волгограде покажут фильмы-открытия о нацистской оккупации в период ВОВ

Общество 27.01.2023 19:51
0
27.01.2023 19:51


В Волгограде на протяжении двух дней – 30 и 31  января – по случаю празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве Фонд военно-исторического кино проведет фестиваль документальных фильмов  «Дорогами памяти и славы». Как сообщает ИА «Высоты 102» все желающие жители города-героя и его гости смогут посмотреть цикл документальных проектов «Без срока давности» и ряд других фильмов, а также короткометражных роликов о нацистской оккупации разных регионов в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлено на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и формирование культурно-нравственных основ развития личности, – говорят организаторы фестиваля. – Все документальные ленты созданы на основе реальных событий, а сценарии разработаны с помощью редких исторических материалов, недавно рассекреченных архивных документов, научных работ историков и архивистов. Героями документальных фильмов стали участники событий. Большинство историй, рассказанных в отобранных для фестиваля кинолентах, абсолютно эксклюзивны и являются открытием создателей фильма. Кинопоказы будут сопровождаться беседами на тему Великой Отечественной войны и киноискусства, а также дискуссиями с авторитетными экспертами. 

Программа фестиваля: 

30 января

– 13:30 – показ фильма «Без срока давности. И камни плавились, как воск…», 

– 15:30 – показ фильма «Без срока давности. Адский колодец», 

– 17:00 – показ фильма «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети», а также видеопрезентация национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».

31 января 

– 10:15 – показ фильма «Без срока давности. Уцелевшие», 

– 11:45 – показ фильма «Без срока давности. Берлинка. Дорога на крови,

– 13:15 – показ фильма «Без срока давности. До последнего имени…». 

– 14:45 – показ фильма «Без срока давности. Из объятий смерти». 

Показы состоятся на площадке Волгоградского социально-педагогического университета (проспект им. В.И. Ленина, 27). 

Все желающие 30 и 31 января могут прийти на просмотр выбранных фильмов. При себе необходимо иметь паспорт.  Волонтеры сопроводят зрителей в зал, где будут демонстрироваться фильмы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.01.2023 21:25
Общество 27.01.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 20:54
Общество 27.01.2023 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 20:06
Общество 27.01.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 19:33
Общество 27.01.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 18:08
Общество 27.01.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 16:49
Общество 27.01.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 16:15
Общество 27.01.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 15:00
Общество 27.01.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 13:59
Общество 27.01.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 11:33
Общество 27.01.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2023 10:27
Общество 27.01.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2023 18:27
Общество 26.01.2023 18:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.01.2023 18:16
Общество 26.01.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2023 16:56
Общество 26.01.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2023 13:34
Общество 26.01.2023 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волгоградской области потеплеет и выпадет мокрый снегСмотреть фотографии
20:54
В Волгограде ко 2 февраля помыли мост через ВолгуСмотреть фотографии
20:17
Троих пропавших подростков нашли на съемной квартире в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
Коллекторов оштрафовали на 4 миллиона за угрозы должникамСмотреть фотографии
19:51
На фестивале в Волгограде покажут фильмы-открытия о нацистской оккупации в период ВОВСмотреть фотографии
19:33
«Нахождение там — уже подвиг»: в Волгограде вручили госнаграды семерым добровольцам СВОСмотреть фотографии
18:55
ОблГАИ: на волгоградских трассах в ДТП на встречке с начала года погибли 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Депутат узнал, какие проблемы испытывает в Волгограде социальный бизнесСмотреть фотографии
17:23
«Моя семья нуждается»: бывший главный судебный пристав Волгоградской области просил отменить приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде на незаконном сливе отходов поймали ассенизатора: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
В мэрии рассказали, где в центре Волгограда находятся 6 тысяч парковочных местСмотреть фотографии
16:34
У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени АстраСмотреть фотографии
16:15
Экс-главу УФССП Евстигнеева в Волгограде лишили звания и дали 7 лет строгачаСмотреть фотографии
15:35
Житель Волгограда, до смерти запинавший любимую, осужден на 8 летСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде вспоминают трагически погибшего замначальника ГУВД Юрия СтепаненкоСмотреть фотографии
14:02
Более 500 видеокамер «Ростелекома» усилили контроль общественной безопасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Камышине на три дня вводят бесплатный проездСмотреть фотографии
13:45
«Побоев не было»: в Волгограде напавший с трубой на сотрудницу МБУ «Северное» избежал наказанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Андрей Гавриленко: «Новые вызовы экономики делают нас сильнее»Смотреть фотографии
13:21
В Волгограде обнаружили тело пропавшего 16 января 82-летнего пенсионераСмотреть фотографии
13:13
Опубликован список самых аварийных участков дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Волгоградца, бросившего умирать пешехода, отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
12:33
Убившего мать молотком школьника в Волгограде отправили в СИЗОСмотреть фотографии
11:49
В центре Волгограда до 2 февраля перекроют главную площадь и пять улицСмотреть фотографии
11:33
Поезд Победы с виртуальным гидом проедет по Волгоградской области с 29 января по 4 февраляСмотреть фотографии
11:12
Тушили всю ночь: на трассе под Волгоградом ликвидировали последствия ДТП со сгоревшими фурамиСмотреть фотографии
10:27
Прикатил в парк и поджег: на видео попал перформанс пиромана в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ГУ МВД: с начала года в Волгограде 5 человек погибли и 65 ранены в ДТПСмотреть фотографии
09:56
Жительница Санкт-Петербурга и ее подозрительный пассажир получили по 8 лет под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Погиб любимый и сын: волгоградке за ДТП у Госпитомника грозит до 7 лет колонииСмотреть фотографии
 