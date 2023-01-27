На фестивале в Волгограде покажут фильмы-открытия о нацистской оккупации в период ВОВ

В Волгограде на протяжении двух дней – 30 и 31 января – по случаю празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве Фонд военно-исторического кино проведет фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы». Как сообщает ИА «Высоты 102» все желающие жители города-героя и его гости смогут посмотреть цикл документальных проектов «Без срока давности» и ряд других фильмов, а также короткометражных роликов о нацистской оккупации разных регионов в годы Великой Отечественной войны.

– Мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлено на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и формирование культурно-нравственных основ развития личности, – говорят организаторы фестиваля. – Все документальные ленты созданы на основе реальных событий, а сценарии разработаны с помощью редких исторических материалов, недавно рассекреченных архивных документов, научных работ историков и архивистов. Героями документальных фильмов стали участники событий. Большинство историй, рассказанных в отобранных для фестиваля кинолентах, абсолютно эксклюзивны и являются открытием создателей фильма. Кинопоказы будут сопровождаться беседами на тему Великой Отечественной войны и киноискусства, а также дискуссиями с авторитетными экспертами.

Программа фестиваля:

30 января

– 13:30 – показ фильма «Без срока давности. И камни плавились, как воск…»,

– 15:30 – показ фильма «Без срока давности. Адский колодец»,

– 17:00 – показ фильма «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети», а также видеопрезентация национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».

31 января

– 10:15 – показ фильма «Без срока давности. Уцелевшие»,

– 11:45 – показ фильма «Без срока давности. Берлинка. Дорога на крови,

– 13:15 – показ фильма «Без срока давности. До последнего имени…».

– 14:45 – показ фильма «Без срока давности. Из объятий смерти».

Показы состоятся на площадке Волгоградского социально-педагогического университета (проспект им. В.И. Ленина, 27).

Все желающие 30 и 31 января могут прийти на просмотр выбранных фильмов. При себе необходимо иметь паспорт. Волонтеры сопроводят зрителей в зал, где будут демонстрироваться фильмы.