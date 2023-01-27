ГУ МВД: с начала года в Волгограде 5 человек погибли и 65 ранены в ДТП

ГУ МВД России по Волгоградской области 27 января обнародовало информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Волгограде с начала 2023 года. По сведениям полицейских, в результате дорожных аварий в областном центре за неполный месяц погибли пять человек.

– С начала года на дорогах города произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 65 получили травмы, – сообщили ИА «Высота 102» в главке МВД России.

В целях профилактики ДТП и повышения безопасности дорожного движения сотрудники управления в эти дни проводят профилактическое мероприятие «Безопасность на дороге» на аварийно-опасных участках дорог в Волгограде.

– В настоящее время в Волгограде сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 22 таких места концентрации дорожно-транспортных происшествий, – уточняют полицейские. – В зоне внимания в ходе проведения профилактического мероприятия как водители, так и пешеходы.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха, недопустимости выезда на сторону дороги предназначенной для встречного движения, управления транспортом в состоянии опьянения, а также о необходимости использования детских удерживающих устройств.