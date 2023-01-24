СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщина

В городе Фролово Волгоградской области 24 января рано утром в результате пожара погибла 27-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», по данному факту сотрудниками регионального управления СКР организована проверка.

– Примерно в семь часов утра в ходе тушения пожара в жилом доме на улице Заводской, в помещении спальной комнаты обнаружено тело женщины 1995 года рождения. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Криминального характера происшествия не установлено. Организована проверка, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре на пульт диспетчера поступил около пяти утра. На момент приезда расчетов 58-й ПСЧ дом размером 8 на 8 метров полыхал уже по всей площади. Ликвидировать горение удалось в 5.45 ч.