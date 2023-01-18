В Волгограде умер ветеран службы судебных приставов Юрий Холостенко

В Волгограде не стало ветеран ГУФССП России по Волгоградской области Юрия Ивановича Холостенко. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец проработал в системе более 20 лет.

— Юрий Холостенко занимал различные должности, в том числе руководящие, — рассказали информагентству в пресс-службе ведомства. — Мы навсегда запомним его неутомимую энергию, жизнерадостность, высокие душевные качества.

Известно, что полковник внутренней службы вышел на пенсию главным инспектором отдела организации исполнительного розыск и реализации имущества должников областного управления.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области